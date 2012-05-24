Россия продвигает на Всемирной выставке Севморпуть и безопасные атомные технологии

Уже на следующий день после торжественного открытия Всемирной специализированной выставки под девизом «Живой океан и прибрежная зона: разнообразие ресурсов и их рациональное использование» павильоны заполонили многочисленные туристы. В первые два дня здесь побывало почти 60 тысяч человек, но организаторы надеются, что в летние месяцы поток их увеличится.

Общая площадь Expo-2012 - около 250 тысяч квадратных метров. Назовем самые зрелищные и самые популярные у туристов объекты. Прежде всего это «Зона «Большого О» - организованная на воде площадка-сцена с фонтанами, главный из которых в форме буквы «О», что символизирует первую букву от слова «океан». Ее высота с «подставкой» - 55 метров, диаметр круга - 40 метров, а по периметру расположено 56 прожекторов, пять лазерных систем, 24 водомета и 24 раструба для выброса огня и шесть проекторов внутри, которые и выдают живые картинки на водяной экран внутри «О». Именно здесь и прошла феерическая церемония открытия, а теперь ежедневно, как только стемнеет, проходят лазерные шоу.

За создание всей этой красоты на Expo-2012 отвечают мировые лидеры в этой сфере: ночное мультимедиа-шоу создано специалистами компании ЕСА – создателей церемонии открытия и закрытия Кубка мира по футболу в 1998 году во Франции и «Шоу тысячелетия» у Эйфелевой башни. «Плясками» фонтанов руководит американская компания WET. Шоу фонтанов у отеля Bellagio в Лас-Вегасе, шоу искусственных вулканов отеля Mirage, а также шоу фонтанов у самого высокого здания мира Бурдж Халифа в Дубае – их рук дело.

Далее по популярности следуют гигантский аквариум «Аква», 70-метровая «Небесная башня», превращенная из старого хранилища цемента в громадный музыкальный орган со смотровой площадкой на самом верху и выполненная с использованием цифровых технологий - так называемая «Цифровая галерея», где разместились экспозиции стран-участниц. На гигантском экране под самой крышей «плавают» почти как настоящие киты, акулы и другие обитатели морских глубин. Картинка меняется несколько раз в день.

Официальным «первым посетителем» ЭКСПО-2012 стал 39-летний японец Футаками АТЦУШИ. Для этого он пришел к главному входу аж в четвертом часу утра, хотя выставка открывалась в 8.00. Оказывается, это стало для него своего рода спортивным состязанием: побывав на таком мероприятии еще в юном возрасте в 1981 году, он «заболел ЭКСПО», и с тех пор старается не пропускать открытий выставок и быть первым.

Для того чтобы добираться сюда из любой точки Кореи было удобно, построены новые дороги, запущен специальный скоростной поезд из Сеула прямо до ЭКСПО. Запущены дополнительные автобусы из разных городов страны. Построен специальный терминал для захода круизных лайнеров.

- После нескольких лет неустанной подготовки выставки мы наконец достигли того момента, когда на смену рабочим будням пришли три месяца, в течение которых мы сможем предаться как веселью и развлечениям, так и серьезным дискуссиям о проблеме устойчивого развития Мирового океана, - поприветствовал участников церемонии открытия генеральный секретарь Международного выставочного бюро (BIE) Висенте ЛОССЕРТАЛЕС.

- 104 страны, 10 международных организаций, включая ООН, 23 региональных правительства и многочисленные транснациональные компании принимают участие в ЭКСПО, на котором мы намерены заявить о том, какими наши будущие поколения увидят океаны и моря, - продолжил председатель Организационного комитета ЭКСПО-2012 Кан ДОН СОК.

Сейчас страны-участницы включились в борьбу за посетителей. Это один из критериев, по которому Международное выставочное бюро через три месяца определит победителей. У нашей страны хорошие шансы на победу: павильон России – один из самых посещаемых.

На площади около тысячи квадратных метров, стилизованной под ледяной куб, развернулось мультимедийное представление об истории освоения Арктики и виртуальное морское путешествие по Северному морскому пути на атомном ледоколе «Россия». Здесь же можно поучаствовать в ликвидации разлива нефти в море с помощью специального виртуального тренажера (на таких проходят обучение курсанты морских вузов).

В другом зале представлены новейшие разработки в сфере атомной энергетики, в частности, модель атомного ледокола, не имеющего аналогов в мире, и макет современной АЭС, прославленные глубоководные аппараты «Мир». Именно таким аппаратом, способным погружаться на глубину 6 тыс. метров, пользовался, снимая «Титаник», Джеймс КЭМЕРОН.

Талисман российской экспозиции «Белый медвежонок» - символ чистоты помыслов у северных народов. И туристы с удовольствием здесь фотографируются.

- Нам важно было показать страну и направления ее модернизации, представить разработки, в которых мы традиционно сильны. У нас есть безопасные технологии строительства АЭС, и мы готовы развивать это направление, - заявил генеральный комиссар российской секции ЭКСПО-2012, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий КАЛАМАНОВ. По его словам, России очень важно показать перспективы развития Северного морского пути и готовность развивать его. Хотя средства в обустройство портов требуются колоссальные, но тренд роста грузопотока внушает оптимизм: в 2009 году коммерческие проводки по Северному морскому пути составили 100 тыс. тонн грузов, в 2011-м – около 700 тыс., а в этом году ожидается уже около 2 млн.

В книге отзывов уже немало восторженных отзывов.

«Экспозиция наполнена инновациями, которые, я надеюсь, дадут посетителям почувствовать удовольствие от посещения павильона. Уверен, посетители признают российский павильон одним из самых интересных на EXPO-2012», - написал генеральный секретарь BIE Висент ЛАССЕРТАЛЕС.

А генеральный комиссар китайской секции на ЭКСПО, замдиректора Департамента экспозиций Международного комитета КНР по содействию развития торговли Чжао ЧЖЕНЬГЭ, осмотрев российский павильон, в книге отзывов высоко отозвался «об оригинальном дизайне экспозиции и детальном раскрытии основной темы «Живой океан и прибрежная зона»».

Если говорить вкратце о павильонах других стран, Корея построила несколько тематических павильонов, отдельно свои разработки в сфере энергосбережения и экологичных технологий использования ресурсов океана представили южнокорейские компании LG, Samsung и другие. Здесь представлены последние IT-инновации, технологии поколения 4G, морские роботы и многое другое.

Многие страны представили схожие экспозиции с акцентом на сохранение чистоты моря, экологических видов энергии, «умных домов» и т. д., многие ограничились туристическим аспектом темы, приглашая отдохнуть у моря.

Из зарубежных павильонов мне больше всего понравились путешествие на дно океана в формате 4D, представленное в павильоне Султаната Оман, и изящный павильон Франции.Там в аквариуме с электронными рыбками плавала всего одна живая… А в соседнем зале среди пластмассовых деревьев красовались роботы. Один из них катался на качелях, другой играл на гитаре. Такова может быть судьба цивилизации на Земле, если бережно не относиться к природе и океану. Лаконично, но цепляет.

По оценке организаторов в ЭКСПО-2012 побывает от 10 до 16 миллионов гостей, в том числе 500-600 тысяч иностранцев. Российский павильон рассчитывает привлечь не менее двух миллионов человек. За первые пять дней в павильоне РФ уже побывали 20 тысяч человек.

Всемирная выставка – это не только развлечения и зрелища, но и насыщенная деловая программа. За три месяца здесь пройдет множество конференций, симпозиумов и дискуссий, посвященных Мировому океану, будущему атомной энергетики и другим актуальным для всего человечества темам. Как отметил российский комиссар по ЭКСПО-2012 Георгий Каламанов, наши специалисты примут в них самое активное участие.

Ирина ДРОБЫШЕВА, «Золотой Рог».