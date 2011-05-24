Зона ответственности предпринимателей будет изменена

Изменить размер территории, прилегающей к стационарным объектам торговли, на которой должны наводить порядок сами предприниматели, предлагает мэрия Владивостока.

Она будет формироваться с учетом кадастрового размера земельного участка. По мнению депутата Думы Павла СЕРЕБРЯКОВА, это разумное предложение. Пусть те, кто оформил свои земельные участки должным образом, полностью отвечают за их санитарное состояние, даже если их размер превышает установленные нормы. Но те, кто по каким-либо причинам не оформил право собственности на земельные участки, путь убирают территорию на 50 метров вокруг», - сказал он.