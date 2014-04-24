Заместитель руководителя ФАС России посетил Владивосток

14 апреля 2014 г. город Владивосток с рабочим визитом посетил Александр Кинёв.

Целью приезда заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы было участие в совещаниях по вопросам развития городской агломерации Владивостока и развитию рыбохозяйственного комплекса Приморья, проводимые полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

В ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Александр Кинев выступил с докладом о практике борьбы с картелями на примере рассмотренных дел, таких как дело по добыче и реализации минтая, картель на рынке поставок пангасиуса из Вьетнама и сговор при проведении Росрыболовством аукционов на право заключения договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Также заместитель руководителя ФАС России обозначил необходимость усиления взаимодействия с правоохранительными органами в целях привлечения участников картелей к уголовной ответственности.

Кроме того, в ходе рабочего визита Александр Кинёв посетил Приморское УФАС России, где встретился с сотрудниками управления. Он отметил, что на федеральном уровне развитию конкуренции уделяется особое внимание, напомнил о задачах на текущий год и поблагодарил территориальный орган за помощь по «рыбным» делам.

В заключение встречи Александр Кинёв пожелал сотрудникам удачной работы и наработки положительного опыта рассмотрения дел, а также выразил надежду, что Приморское УФАС России и дальше будет противостоять картелям.

ZRPRESS.RU, Владивосток.