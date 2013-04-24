ДВФУ укрепляет связи с промышленностью Приморского края

Сегодня в Дальневосточном федеральном университете сформировались направления научных исследований, по которым в самое ближайшее время вуз собирается занять лидирующие позиции в России, а также приложить усилия для развития промышленного потенциала края. О том, как развивается этот процесс, мы попросили рассказать проректора ДВФУ по науке и инновациям Игоря Геннадьевича ПРОЦЕНКО.

— Мы приняли решение существенно изменить научно-техническую политику вуза. Речь идет о глубокой интеграции с промышленностью региона и России в целом. Наша задача состоит в том, чтобы все достижения вузовской и академической науки, успехи ДВФУ в деле формирования инновационного стиля молодежи — все шло на пользу предприятий края и региона, экономике страны. А значит и людям, которые живут, учатся и работают на этих территориях.

Уже многое сделано. Мы договорились с «Росатомом» о подготовке специалистов для атомных станций в азиатском регионе, прежде всего — по ядерной безопасности. Формируется большой кластер по ядерной медицине. Куратором этого взаимодействия выступает член Наблюдательного Совета ДВФУ и глава «Росатома» Сергей Кириенко.

Налажены прочные связи с Восточной нефтехимической компанией, (г. Находка, входит в состав ОАО «Роснефть»). Это еще один крупнейший наш партнер. Мы договорились о создании научно-технического совета, который бы курировал исследования, выполняемые в ДВФУ по тематике переработки полезных ископаемых, о подготовке для ВНХК специалистов по всем направлениям деятельности будущего завода. Значимая часть наших научных исследований, проводимых за счет средств, выделяемых государством, будет также проводиться под научным руководством специалистов компании.

По гидросооружениям мы работаем с программой инновационного развития компании РусГидро и планируем в ближайшее время запустить с партнерами ряд совместных проектов. Один из них, например, связан с дистанционным обследованием энергооборудования. Это направление мы развиваем совместно с ДВО РАН. Второй совместный с РусГидро проект будет посвящен созданию полигона альтернативной энергетики на острове Русском. Потенциал университета здесь сосредоточится на проектировании, строительстве и эксплуатации гидросооружений как в интересах РусГидро, так и в перспективе в интересах ОАО «Газпром». А это — разведка шельфа, строительство платформ и так далее. Такой кластер мы будем формировать на базе нескольких наших Школ.

— Наряду с традиционными миссиями высшей школы, образовательной и научной, у вузов сегодня появляется третья — инновационная…

— Вектор этого движения задает постановление Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». С его помощью у бизнеса открывается доступ к кадрам, уникальному оборудованию. Вузы включаются в реальный сектор экономики по своей профильной тематике и получают, благодаря успешно работающим предприятиям, выход на рынок, устойчивые деловые связи и навыки продвижения продукции. На конкурсе, организованном в рамках 218-го постановления, ДВФУ не так давно выиграл две заявки с двумя партнерами: Арсеньевской авиационной компанией «ПРОГРЕСС» им. Н. И. Сазыкина, которая входит в холдинг «Вертолеты России» и Дальневосточным заводом «Звезда» в Большом Камне. В интересах этих компаний мы будем заниматься вопросами автоматизации производства, утилизации отходов. Общая стоимость данных проектов около 840 миллионов рублей.

В дополнение к этим тематикам от нашего министерства получены средства на создание центра компетенций по металлообработке и сварке. Мы попытаемся создать совместно с партнерами школу, которая бы занималась усилением режущего инструмента в области обработки сложных поверхностей. Это необходимо и Ростехнологиям, и Объединенной судостроительной корпорации, и Объединенной авиастроительной корпорации.

Используя свои возможности, ДВФУ формирует уникальный кластер, связанный с освоением ресурсов мирового океана. Речь идет о новых лекарствах и пищевой продукции. Здесь мы хотим заниматься прикладными исследованиями в сфере подготовки функционального питания для лечиков-истребителей, нам интересны исследования по увеличению сопротивляемости организма холоду, повышению стрессоустойчивости. Освоение Арктики будет продолжаться, и мы уверены, что наши наработки вызовут интерес в стране и за рубежом. Есть и другие перспективные направления. Например, вывод радионуклидов — эта тема небезразлична специалистам «Росатома».

У себя в университете мы стремимся к тому, чтобы над новыми прорывными проектами работали вместе разные Школы вуза. Например, в проектах по металлообработке должны участвовать специалисты Инженерной школы и Школы естественных наук. Потому что естественнонаучная Школа обладает фундаментальными компетенциями, а Инженерная тесно связана с промышленностью. Именно за счет интеграции этих возможностей они вместе смогут многого добиться. Такая же совместная работа эффективна при содружестве Школ биомедицины и экономики и менеджмента. Вдвоем они смогут быстрее и профессиональнее создавать инновационные продукты и выводить их на рынок.

Таким образом, у нас обозначилось несколько крупных направлений. Это металлообработка, тяжелое машиностроение (Ростехнологии, ОСК, ОАК), ядерная безопасность и ядерная медицина («Росатом» и российская медицина), альтернативная энергетика и гидросооружения (РусГидро и «Газпром»), нефтехимия («Роснефть», «Транснефть»), новые лекарства, функциональное питание.

В программе развития ДВФУ есть и менее крупные блоки, так или иначе пересекающиеся с основными. Например, исследования, связанные с политологией. Надеюсь, что мы сможем развить центр по изучению стран АТР и с его помощью сопровождать работу по подготовке материалов для Правительства Российской Федерации. Обязательно попытаемся сформировать сильный экономический блок, опять же связанный с изучением АТР. Нам нужен центр, который бы занимался анализом инновационных структур соседних стран, с помощью него можно было бы переносить на нашу почву чужой полезный опыт.

Хочу заметить, что в этих направлениях нам помогает известный ученый, руководитель Международного центра развития регионов Игорь Меламед. Вместе с группой ученых нашего университета он много усилий приложил для создания Программы социально-экономического развития Приморского края на 2013–2017 годы. Именно с учетом конкретных потребностей региона и пятилетней Программы развития края мы и собираемся развивать все экономические проекты и направления в ДВФУ, ставить задачи нашим ученым — экономистам.

Все, что мы продвигаем сегодня в инновационной сфере, делается с помощью наших партнеров, специалистов, крупных ученых, руководителей компаний. При формировании своей научной и инновационной инфраструктуры ДВФУ изначально опирается, с одной стороны, на кооперацию с Российской академией наук, а с другой — при внедрении инновационных наработок отдает приоритет рынку компаний Приморского края и России.

— В последнее время все чаще слышишь о том, что тот или иной молодой ученый из ДВФУ победил в научном конкурсе, представил доклад на серьезной конференции, прошел стажировку в университете мирового уровня. Как ДВФУ выстраивает свои взаимоотношения с молодыми учеными, как их мотивирует? Как развивается студенческая наука?

— ДВФУ существенно меняет структуру управления наукой в университете. Теперь для выполнения каждого проекта мы стараемся активно привлекать молодежь. Создана система, позволяющая брать студентов старших курсов на научные ставки, а студентов младших курсов — на ставки инженеров и лаборантов. В обязательном порядке мы требуем включать их в научные исследования с достойным окладом. В этом году, например, средняя заработная плата научных работников в ДВФУ должна будет составить 128% от средней зарплаты по региону (более 39000 рублей в месяц), а к 2018 году это будет уже 200%. Мы достойно платим молодежи, но и реальных результатов тоже требуем. Во многом и по этой причине в ДВФУ удается вовлечь в научную работу достаточное количество способной молодежи.

Может быть не столь активно, но, безусловно, поступательно движет вперед студенческая наука в университете. У нас созданы научные студенческие общества, совет молодых ученых. Мне хотелось бы создать для студентов интересный проект — что-то типа школы молодого проректора. Я и сам, учась в МФТИ, прошел через такую и считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы студенты формулировали определенные, в том числе и квалификационные, требования к среде, в которой они находятся.

Или другой пример. Мы хотим поддержать за счет софинансирования из средств Программы развития ДВФУ участие студентов в проекте «УМНИК». Есть планы ввести систему менторства со стороны наших партнерских компаний над такого рода деятельностью. Ребята должны владеть информацией о том, как идет внедрение научных результатов в производство прежде всего от промышленных кругов, от работодателей, чтобы за счет своей инициативы и креативности иметь возможность получать престижные рабочие места на предприятиях-партнерах.

— Кто на сегодняшний день является основным заказчиком научных исследований ДВФУ?

— Самый главный наш заказчик — государство. ДВФУ, как и другие вузы, получает государственные задания по науке. Это примерно 20% от всего нашего бюджета. Здесь мы сейчас тоже меняем вчерашние подходы к формированию целей и задач научных исследований, привлекаем к управлению средствами крупные компаниям. Уже не только внутри университета формируем задания для наших ученых, но и исходим из конкретных запросов наших партнеров. Например, все исследования, связанные с пиролизом угля, нефти, нафты у нас будет курировать ВНХК. Задачи, связанные с развитием морской техники, определяет завод «Изумруд». А наша цель — интегрироваться в заводские и отраслевые программы развития.

При этом мы будем не только решать научно-технические вопросы промышленности, но и вовлекать в исследования нашу молодежь, готовить кадры для предприятий через проекты, связанные с решением конкретных производственных задач.

— В рамках реализации программы развития ДВФУ была запущена программа «Научный фонд». Какие новые конкурсы ожидаются в 2013 году?

— Понятно, что для развития научной базы университета необходимо международное участие. Здесь не нужно придумывать ничего нового, надо просто брать и перенимать интересный опыт наших соседей. Для этого запущена программа совместных исследований с ведущими вузами и центрами стран АТР. Это трехлетние серьезные научные гранты. А критериями будут публикации в высокоцитируемых журналах, участие молодежи в развитии наших Школ. При этом границу конкурсные средства не пересекают. Остаются в стране, тратятся на зарплату и командировки собственных научных сотрудников. Со стороны иностранных партнеров их средства тратятся по такой же схеме, только на своих ученых.

Реформируя научную стратегию университета, мы еще сильнее задействуем все уже зарекомендовавшие себя механизмы. Например, сохраняем программы по привлечению из-за рубежа для преподавания в ДВФУ ученых с мировым именем. Только теперь мы будем их ориентировать еще и на нужды наших партнерских компаний. Планируем за свой счет отправлять наших аспирантов на защиту и предзащиту, оплачивать приезд к нам из других университетов оппонентов, членов диссертационных советов.

— В новом кампусе ДВФУ предусмотрены специальные корпуса дляестественно-научных и инженерных исследований, практических занятий. Какова готовность этих объектов и будет ли продолжено строительство новых зданий для этих направлений?

— Университет располагает достаточными финансовыми ресурсами для покупки оборудования. Министерство в прошлом году выделило на эти цели 1,5 млрд рублей, и мы объявляем конкурсы на приобретение учебно-научного оборудования. В ближайшее время в кампусе вводится в эксплуатацию лабораторный корпус общей площадью 34 тыс. м2. По плану там должны разместить лаборатории мирового уровня, связанные с нано- и биотехнологиями. Уже есть решение правительства о строительстве еще одного отдельного здания площадью 6 тыс. м2 для тяжелого оборудования. Его проектирование начнется уже в следующем году. Там планируется разместить все, что связано с машиностроением, нефтехимией, а также лабораторию горения. Но есть и оборудование, которое, вполне возможно, останется во Владивостоке.

— Насколько по оснащенности лаборатории ДВФУ будут конкурентноспособны в сравнении с ведущими мировыми университетскими центрами?

— Мы покупаем не обязательно самое дорогое на рынке оборудование. Но оно может с успехом обеспечить нам решение определенных задач. Словом, ДВФУ оснащается как многие ведущие университетские лаборатории мира. Да, в какой-то степени мы заимствуем «начинки» лучших университетов. Мы специально отправляем в командировки специалистов, чтобы они смотрели как оснащают лаборатории в зарубежных научных центрах, как там размещается оборудование, как продумана эргономика, каковы эксплуатационные расходы.

— Не могли бы вы назвать основных зарубежных партнеров ДВФУ?

— Их большое количество и в АТР, и в Европе. Мы, например, сотрудничаем с японскими университетами Тохоку, Киото, Токио. С немецкими университетами, связанными с судостроением — Веймар и Гамбургский университет. Хорошие связи у нас с Мерилендским университетом, госуниверситетом Канзаса.

— За все время интервью вы нечасто использовали такое модное сегодня слово, как инновация. Не очень жалуете?

— Я достаточно долго занимался инновациями, участвовал в создании системы по развитию инновационной инфраструктуры в родном МФТИ в Москве, продолжал эту тему во время работы в Министерстве образования и науки как на всероссийском, так и на международном уровне. Так вот, если проецировать инновационные составляющие на малозаселенное Приморье и регион, то лично я вижу здесь две точки приложения наших усилий. Первое — это создание малого молодежного бизнеса, прежде всего, сервисные инновационные предприятия с оборотом около 5 млн рублей в год, не выше. И второе — создание определенной продукции, которую мог бы покупать крупный бизнес. В Дальневосточном регионе сегодня, на мой взгляд, достаточно сложно сделать что-то в сегменте среднего бизнеса. Наверное исходя из этих рыночных условий, я почти и не употребляю слово «инновации». Скорее, стараюсь говорить об инновационном стиле поведения молодежи, который приводит ребят к своему малому бизнесу, развивает коммерческие навыки.

— В связи с этим тогда возникает вопрос о месте и роли бизнес-инкубатора ДВФУ.

— Развитие нашего Бизнес-инкубатора я бы хотел направить как раз по этим двум векторам. Малый бизнес связан с проблемой занятости студенчества на острове Русском — после занятий студенты должны быть при деле. Пусть это будет малый бизнес в разных видах. Второе направление, как я уже говорил,— правильная привязка к большим проектам, связанным с крупной промышленностью.

— Когда во Владивостоке создавали Федеральный университет, одна из задач звучала так: ДВФУ должен стать своего рода ускорителем научно-технического прогресса не только в Приморье, но и в регионе. Вы с этим согласны?

— Университет уже это делает. Поэтому мы сейчас и смещаем вектор с фундаментальных исследований в сторону прикладных. Фактически в ДВФУ так рассматривают местную научную экосистему: есть сильная академическая наука, есть промышленность, транспорт, геополитические составляющие со своими задачами. Но нет среднего связующего звена. Наш университет уже начинает становиться как раз той самой системой по налаживанию такого рода связей.

ZRPRESS.RU, Владивосток по материалам газеты "Остров.ру".