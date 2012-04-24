Владивосток не может развиваться, если у мэра нет земли

Молодежные мечты о своем жилье в нашей грубой жизни наталкиваются на барьеры. Бесплатно его почти не дают, а, если покупать, то за один только единственный квадратный метр квартирной площади надо заплатить несколько средних месячных зарплат.

Это притом что многим зарплаты вечно не хватает на самое необходимое. Генеральный директор ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК, в прошлом руководитель крупного строительного объединения, считает, что жилье для молодежи и вообще для приморцев может стать доступнее, если создавать для этого условия, строить много, дешево и качественно.

- Иван Иванович, в чем вы видите решение проблемы жилья для молодежи?

- Строить жилье в крае путем создания молодежных жилищно-строительных кооперативов. Только во Владивостоке сегодня более 20 тысяч молодых семей, которым нужно свое жилье, и они могут для этого организовываться, а в целом по краю это составляет несколько сот тысяч человек. В июле прошлого года краевая партконференция КПРФ одобрила мое предложение – взять на себя решение проблемы строительства жилья для молодежи в целом по краю путем создания молодежных ЖСК. Для этого был создан рабочий краевой комитет в составе 5 человек и сформированы комитеты по муниципальным образованиям – по 2-3 человека. Наш коллектив взял на себя организацию МЖСК.

У нас две первоочередных задачи. Во-первых, взять всех желающих и нуждающихся в жилье на учет. Во всех районах уже сделаны объявления, что мы принимаем заявления о приеме в МЖСК. В заявлении определяется необходимая площадь, а если во время строительства дома все уже решено, то в заявлении указывается номер квартиры. Как это сделано в Находке, где мы сейчас строим 180-квартирный дом, или во Владивостоке на ул. Героев Варяга, где будет стоять десятиэтажка. Во-вторых, получить поддержку администраций муниципалитетов, которые должны понимать, что это жилье не коммерческое, что оно строится молодежью для себя и своими силами.

В этом году во Владивостоке начнем, а в следующем закончим строить первый 10-этажный дом на ул. Черняховского. Всего за три года мы построим там квартал на 960 квартир. Люди уже интересуются этими домами. Их привлекает то, что у нас на сегодня самое дешевое жилье – 30-45 тыс. рублей за 1 кв. метр. И главное преимущество МЖСК – если у человека нет денег, то он может прийти работать на своей квартире и своим трудом гасить ее стоимость.

- А за счет чего еще может быть повышена доступность этого жилья?

- Площадь дома, строящегося на ул. Героев Варяга МЖСК «Варяг», всего 3500 кв. метров. И на этот небольшой дом выдали технические условия на 20 млн рублей только за присоединение. В «Водоканале» нам написали: «нарастить дамбу Богатинского водохранилища». Казалось бы, реконструкцию этого сооружения должен финансировать бюджет или же сама эта организация, но мы вынуждены принимать такие технические условия. А по ул. Черняховского нам на инженерные коммуникации придется затратить 190 млн рублей, хотя они здесь уже есть – все рядом давно застроено.

А сейчас я сражаюсь за землю. Наш бывший губернатор 30 декабря 2010 года утвердил для застройщиков во Владивостоке цену 1 кв. метра земли под строительство жилья в размере 5 360 рублей. На квартиру площадью 50-60 кв. метров по нашему проекту надо около 120 кв. метров земли – это с учетом благоустройства, подъездных дорог и пр. Получается, что человеку только за землю для его квартиры надо заплатить 600 тыс. рублей. Но есть же предел!

- И как же это должно быть, по Вашему мнению?

- Сегодня мы добиваемся внесения поправки в ст. 10 Закона о земельных отношениях Приморского края. В нем говорится, что определенные категории людей имеют право получать земельные участки под строительство жилья бесплатно. А вот нам бесплатно под строительство жилья для молодежи не дают! Не хотят.

Есть отличнейшее постановление по развитию Забайкалья и Дальнего Востока, в котором четко прописано, что любому дальневосточнику, который здесь живет и хочет жить дальше, должны бесплатно дать под строительство жилья 3000 кв. метров земли. Нам такого участка в городе «за глаза» хватило бы, чтобы построить на нем дом на 80 квартир для 200 человек!

Важно отметить особенность Владивостока: непонятно почему, мэр Владивостока был лишен Сергеем ДАРЬКИНЫМ права распоряжаться городской землей. Главы всех районов, городских округов сами решают эти вопросы. Например, в Находке мы работаем с главой администрации Олегом КОЛЯДИНЫМ. Затем был проведен аукцион, и мы получили под дом 16 240 кв м. В селе Владимиро-Александровское решено по территории порядка 5 га, в Михайловке мы получили участок под 60-квартирный дом и тоже начали строить его кооперативом, есть решение по участку в Лесозаводске. Приглашают строить жилье в Арсеньев, Дальнегорск, Кавалерово, Терней, Кировский район, Лучегорск, Дальнереченск, то есть те, кто хотят сделать для людей лучше.

Ну как может развиваться город Владивосток, если у мэра нет земли! Да еще при всех тех безобразиях «единого окна», с разговором о котором я обязательно пойду к губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ.

Это настоящее безумие! Я подготовил пакет документов под строительство объекта. Сдаю его в «окно», чтобы оно прошло 8-10 согласований. Но доходит только до первой инстанции - и возвращается с замечаниями. Остальные документов не видели, и никто ничего не знает! «Окно» возвращает документы мне. Я в течение дня поправил, и опять – в это же «окно». У первого чиновника вопросов больше нет, он передает документы следующему. А тот посмотрел – шрифт не понравился… Тут каждая минута дорога, а у чиновника, решающего вопрос, есть на него 30 дней. А после того, как я ему принес документы повторно, у него появились новые 30 дней!..

Чтобы получить разрешение на строительство дома на ул. Героев Варяга, пришлось биться четыре месяца, буквально каждый день, занимаясь этим вопросом. Я – коммунист и прожил такую жизнь, что меня трудно «попинать». Но ведь «пинали» и испытывали удовольствие!..

Я шесть раз писал заявления на имя главы администрации города Игоря ПУШКАРЕВА, чтобы он дал разрешение на строительство, и каждый раз приходили отказы. Полтора года пришлось добиваться приема, и все-таки принял. Только потому, что я практически «не вылезал» от его первого зама Алексея СУХОВА, из Управления архитектуры, департамента строительства и земельных отношений, бывал у вице-губернатора Владимира БАЛАНА, в конце концов, «все они сошлись вместе», и было принято положительное решение.

Однако если для нас это решено, то для многих – нет. Повезло, что я здесь вырос, знаю «все двери», куда надо входить. Плюс у меня есть удостоверение, что я на общественных началах помощник депутата Госдумы – оно иногда помогает пройти, если не пропускают. А нормальный, порядочный, честный человек, не зная всего механизма, который создан для разрешения строительства, добивается годами…

- И все это время «стройка ждала»?

- Мы имели право вести реконструкцию фундаментов на разрешаемом участке, но выше поднимать не могли. За все это время, что мы работали, меня пять раз оштрафовали, трижды давала предписания прокуратура, и трижды в суде рассматривалось решение о запрещении строительства. Для прокурора было главным, что нет разрешения на строительство. А ведь в советское время прокурор обязательно докопался бы до «истоков»: почему медлят с разрешением на строительство. Тогда вопрос быстро бы дошел до первого секретаря крайкома Виктора ЛОМАКИНА и был бы решен незамедлительно! А сейчас – никому это не надо.

Повезло, что 13 марта этого года мы наконец-то получили разрешение на строительство дома, а 15 марта был последний суд, и если бы я наконец-то не представил на нем полученное разрешение на строительство, то стройка была бы запрещена. А чего бы стоило затем начинать ее заново – это особый разговор…

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".