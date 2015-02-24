Во Владивостоке в магазинах "Реми" и "Михайловский" обнаружены серьезные нарушения

Прокуратурой Советского района г. Владивостока в январе 2015 года совместно со специалистами Роспотребнадзора по Приморскому краю, Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, управления торговли и развития предпринимательства администрации г. Владивостока проведена проверка в крупных магазинах розничной торговли, а именно: торговый центр «Реми», торговый центр «Михайловский», пишет деловая газета "Золотой Рог".

По результатам проведенной проверки торгового центра «Реми» установлено, что на хранении в холодильной камере находится продукция животного происхождения с истекшим сроком годности.

В связи с этим, в отношении ООО «Владивостокское управление Строймеханизации», а также в отношении директора юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства).

По результатам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 13 тыс. рублей.

Кроме этого, директору ООО «Владивостокское управление Строймеханизации» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По итогам проверочных мероприятий в торговом центре «Михайловский» установлено, что в холодильной камере указанного центра на хранении находится продукция животного происхождения без маркировки изготовителя, а также ветеринарно-сопроводительных документов.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.