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Во Владивостоке в магазинах "Реми" и "Михайловский" обнаружены серьезные нарушения

24 Февраля 2015, 13:23 | Владивосток

Прокуратурой Советского района г. Владивостока в январе 2015 года совместно со специалистами Роспотребнадзора по Приморскому краю, Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, управления торговли и развития предпринимательства администрации г. Владивостока проведена проверка в крупных магазинах розничной торговли, а именно: торговый центр «Реми», торговый центр «Михайловский», пишет деловая газета "Золотой Рог".

По результатам проведенной проверки торгового центра «Реми» установлено, что на хранении в холодильной камере находится продукция животного происхождения с истекшим сроком годности.

В связи с этим, в отношении ООО «Владивостокское управление Строймеханизации», а также в отношении директора юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения или реализации продуктов животноводства).

По результатам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 13 тыс. рублей.

Кроме этого, директору ООО «Владивостокское управление Строймеханизации» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По итогам проверочных мероприятий в торговом центре «Михайловский»  установлено, что в холодильной камере указанного центра на хранении находится продукция животного происхождения без маркировки изготовителя, а также ветеринарно-сопроводительных документов.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: торговля  владивосток  проверки  прокуратура  приморье  торговые сети  санэпиднадзор  реми 



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Комментарии

  • taliskers12:21, 26.02.2015#

    А ещё в Михайловском торгуют яблоками из Польши, сам видел этикетки на ящиках ( есть фото) и как женщины их быстро срывали и раскладывали под видом из Сербии

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