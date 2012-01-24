Стройки саммита во Владивостоке нанарушали почти на 6,5 млрд руб.

Как следует из ежегодного отчета Счетной палаты перед Госдумой, на строительстве объектов саммита АТЭС во Владивостоке выявлено финансовых и иных нарушений на 6,4 млрд руб.

СП отмечает, что подрядчик строительства - ЗАО «Крокус интернэшнл» предоставляло, а ФГУ «Дальневосточная дирекция» утверждало укрупненные сметы «без расшифровки видов работ, используемых материалов и их стоимости», ввиду чего «проверить обоснованность и достоверность применения расценок… не представляется возможным». Кроме того, стоимость квадратного метра в малоэтажных домах, построенных для переселения из изъятых под АТЭС зданий, превысила среднерыночную во Владивостоке в два раза!

«Золотой Рог».