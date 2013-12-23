Во Владивостоке ликвидируют популярное кафе национальной кухни

Еще в июне 2013 года прокуратурой Советского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения земельного законодательства индивидуальным предпринимателем К. М. Алиевым, в ходе которой установлено, что на основании договора аренды земельного участка, заключенного между департаментом земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и ИП Алиевым, последнему предоставлен земельный участок по адресу г. Владивосток, ул. Русская, д. 94 для целей, не связанных со строительством, - для размещения открытого склада автозапчастей.

Однако, как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе районной прокуратуры, по факту земельный участок используется ИП Алиевым для размещения точки питания – кафе «Баку».

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района в Советский районный суд направлено исковое заявление о запрете ИП Алиеву использовать земельный участок, расположенный на ул. Русской, д. 94, не по целевому назначению. 20 августа 2013 года решением Советского районного суда ИП Алиеву запрещено использовать этот участок не по целевому назначению.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 9 декабря 2013 года августовское решение районного суда оставлено без изменения.

Однако, несмотря на предписания судов, как удалось выяснить нашему корреспонденту, ни посетители, заказавшие уже столики на новогодние праздники, ни сотрудники кафе не подозревают о запретительных санкциях. Более того, администратор с готовностью бронирует места и для клиентов, собирающихся отмечать свадьбы, дни рождения и прочие семейные радости и после Нового года. И вовсе не предупреждают потенциальных клиентов о том, что застолье может внезапно сорваться. Да и о том, что кафе должно закрыться, в заведении услышали от корреспондента ZRPRESS.RU впервые.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.