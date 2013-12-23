www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

Во Владивостоке ликвидируют популярное кафе национальной кухни

23 Декабря 2013, 14:55 | Владивосток

Еще в июне 2013 года прокуратурой Советского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения земельного законодательства индивидуальным предпринимателем К. М. Алиевым, в ходе которой установлено, что на основании договора аренды земельного участка, заключенного между департаментом земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и ИП Алиевым, последнему предоставлен земельный участок по адресу г. Владивосток, ул. Русская, д. 94 для целей, не связанных со строительством, - для размещения открытого склада автозапчастей.

Однако, как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе районной прокуратуры, по факту земельный участок используется ИП Алиевым для размещения точки питания – кафе «Баку».

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района в Советский районный суд направлено исковое заявление о запрете ИП Алиеву использовать земельный участок, расположенный на ул. Русской, д. 94, не по целевому назначению. 20 августа 2013 года решением Советского районного суда ИП Алиеву запрещено использовать этот участок не по целевому назначению.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 9 декабря 2013 года августовское решение районного суда оставлено без изменения.

Однако, несмотря на предписания судов, как удалось выяснить нашему корреспонденту, ни посетители, заказавшие уже столики на новогодние праздники, ни сотрудники кафе не подозревают о запретительных санкциях. Более того, администратор с готовностью бронирует места и для клиентов, собирающихся отмечать свадьбы, дни рождения и прочие семейные радости и после Нового года. И вовсе не предупреждают потенциальных клиентов о том, что застолье может внезапно сорваться. Да и о том, что кафе должно закрыться, в заведении услышали от корреспондента ZRPRESS.RU впервые.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края | Мария Кузовлева
Теги: общепит  закон  земля  торговля  суд  прокуратура 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним19:42, 23.12.2013#

    надо закрыть все их кафэ, пусть в горах у себя кухню свою варят

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru