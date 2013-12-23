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Во Владивостоке на застройщиков и парковщиков нашли управу в правилах застройки
Получить разрешение на строительство в скверах Владивостока теперь станет крайне трудно
Скверы Владивостока хотят защитить от строительства домов и установки ларьков. На неделе мэрия Владивостока с одобрения гордумы в срочном порядке исправила действующие Правила застройки и землепользования (ПЗЗ). В ситуации когда город фактически не распоряжается своей территорией, изменения в ПЗЗ позволят поставить заслон застройке скверов как в спальных районах Владивостока, так и в центре.
Вопрос о правилах застройки стал главной темой дискуссии в гордуме под занавес политического сезона. Администрация Владивостока предложила дополнить правила землепользования и застройки такими критериями, как процент озеленения и использование того или иного участка для отдыха граждан. Подобные критерии, по мнению чиновников, должны учитываться при принятии решения о предоставлении участка для целей, не связанных со строительством.
Проект документа на этот счет поступил в городскую думу 13 декабря, а уже через три дня депутаты приступили к его обсуждению. 16 декабря, на первом заседании профильного комитета, целый ряд депутатов счел эти критерии субъективными: по мнению народных избранников, определить процент зеленых насаждений «на глаз» нельзя и применение новых ПЗЗ значительно осложнит процедуру освоения земли. Депутат Евгений РЫЛОВ предложил обязать тех, кто подает заявление на выдачу земельного участка, делать его подеревную съемку, но это, по мнению коллег, приведет к значительному удорожанию пакета документов, который предприниматели подают в управление архитектуры.
Первый замглавы города Алексей ЛИТВИНОВ убеждал депутатов, что принятие новых ПЗЗ позволит в будущем избежать таких прецедентов, как вырубка дальзаводского сквера.
- Вопрос принципиально заключается в том, будут ли хоть какие-либо критерии оценки зеленых насаждений, - обратил внимание депутатов Литвинов. - Мы понимаем, какое противодействие будет со стороны бизнеса. Но мы постарались внести такие поправки, чтобы это был разумный компромисс.
Разумеется, что комитет по экономической политике, почти сплошь состоящий из депутатов от «реального сектора», не сразу согласился с такими условиями. Неудовольствие депутатов вызвало и то, что проект изменений в ПЗЗ поступил к ним только в пятницу, 13 декабря, то есть за один рабочий день до заседания комитета. Народные избранники не стали принимать новые Правила «с кондачка» - в ходе спора прозвучала идея сформировать «рабочую группу» с размытыми полномочиями. Впрочем, Алексей Литвинов отнесся к этой идее, пояснив, что рабочая группа вряд ли сможет подготовить документ, который устроит абсолютно всех. А вот итоги практического действия ПЗЗ, включая случаи отказов в предоставлении участка, по мнению Литвинова, вполне можно будет обсуждать и анализировать.
Так и не найдя общего решения, уже на следующий день члены комитета собрались снова. А на последнее в 2013 году заседание думы депутатов пришел убеждать лично мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. В итоге большинством голосов новые ПЗЗ были приняты, а депутаты и мэрия договорились в 2014 году регулярно анализировать их применение на практике. В Случае необходимости в ПЗЗ могут быть внесены поправки.
Согласно изменениям теперь во Владивостоке введены три совершенно новые функциональные зоны: скверы и парки в жилых зонах, скверы и парки в производственных, а также общественно-деловых зонах. Специалисты управления градостроительства и архитектуры уже сейчас проводят рейды и формируют участки, на которых теперь уже законом будет запрещено любое строительство, установка ларьков или автостоянок.
«Статья направлена на то, чтобы прекратить размещение самовольных построек и «точечной» застройки в жилых микрорайонах. Теперь у администрации города появится возможность регулировать, где будет размещаться парк, а где построят дом», - считает председатель гордумы Елена НОВИЦКАЯ.
В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на статье об особенностях формирования земельных участков, покрытых зелеными насаждениями. Согласно статье указанные участки могут использоваться только для организации мест отдыха горожан, без права размещения, возведения временных объектов и объектов капитального строительства, без права уничтожения зеленых насаждений, вне зависимости от территориальной зоны, в которой располагается данный земельный участок.
К слову, в список «зарезервированных» территорий попали детская площадка и прогулочная зона на улице Ульяновской, рядом с которыми предприниматель через суд оформил себе землю под торгово-бытовой центр и уже начал строительство. Теперь здесь, равно как и на других подобных участках, будет запрещена любая стройка, а Владивосток, возможно, получит передышку в непрекращающихся скандалах с точечной застройкой и вырубкой деревьев под автопарковки.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:56, 24.12.2013#
10 лет не было ларьков на ул Фокина, 10 лет не гадили торговцы на этой улице. Но вот появилась деревенская администрация в городе Владивостоке и ларьки с помоек, снова начали возвращаться в центр города. Прилавочные узбеки и таджики продавцы, ходят в туалет тут же за ларек.
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Молодцы! Литвинов - респект! Да здравствуют деревья Владивостока и оберегающие их чиновники! Браво!