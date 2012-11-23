"Тернейлес" собирается поглотить "Амгу" полностью

По сведениям «ЗР», акционеры «Амгу» получили добровольное предложение о продаже принадлежащих им акций по цене 680 рублей за одну акцию номиналом 1 рубль. В настоящее время уставный капитал ОАО «Амгу» составляет 7 млн 268 тыс. 750 рублей, он разделен на 7 млн 268 тыс. 750 обыкновенных акций. Предложение о выкупе акций действительно в течение 75 дней с 7 ноября 2012 года.

Ольга Добролюбова.