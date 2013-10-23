Консалтинг облагораживает бизнес-среду

Перспективы развития консалтинга в регионе обсудили участники II Дальневосточной конференции бизнес-консультантов. Среди основных выводов мероприятия - услуги дальневосточных консультантов сегодня востребованы реальным бизнесом, в связи с чем растет рынок консультационных услуг.

Организаторами мероприятия выступили Дальневосточная ассоциация бизнес-консультантов (ДВАБК) и Группа поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ПМБ ЕБРР).

"Для любого бизнеса сегодня важны не только финансовые составляющие, но и новые знания, которые меняют бизнес-среду, - этими словами открыла конференцию заместитель директора департамента экономики Приморского края Елена РОМАШКО. - Сегодня уже трудно сказать, какая поддержка является для бизнеса наиболее значимой - информационно-консультационная или финансовая".

В рамках конференции прошло открытие новой программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в России до 2016 года, финансируемой Министерством экономического развития РФ. В первом блоке конференции выступили глава регионального представительства ЕБРР в ДФО Александр ФИЛЬКИН, старший специалист по проектам ПМБ ЕБРР в ДФО Мария КАРИКОВА, глава региональной программы ЕБРР в России Джефф ФЕРРИ. В своих докладах представители ЕБРР рассказали о результатах работы программы по поддержке малого бизнеса за прошлые годы и презентовали новую программу.

"С 2003 года ПМБ ЕБРР оказала прямую поддержку 450 дальневосточным предприятиям в развитии их бизнеса, - подчеркнул Александр Филькин. - Мы сделали 437 проектов по программе деловых консультационных услуг с привлечением местных бизнес-консультантов, 52 проекта по программе развития предприятий с привлечением международных советников, 18 мероприятий по развитию местного рынка консультационных услуг. По результатам работы консультантов мы провели 347 постпроектных оценок, по которым видно, что 53% консультационных проектов оценены как успешные и даже очень успешные, 82% компании продемонстрировали увеличение оборота, 56% зарегистрировали рост количества работников.

Мария Карикова: "В нашей базе зарегистрировано 162 местных консультанта, 147 из них приняли участие в наших проектах. В рамках новой программы в России, финансируемой Министерством экономического развития РФ, ПМБ ЕБРР поможет 110 предприятиям ДФО стать лидерами рынка и повысить конкурентоспособность и производительность в частном секторе экономики, приобретая профессиональные навыки ведения бизнеса, внедряя ноу-хау и инновационные технологии и привлекая финансирование".

О том, что сотрудничество с бизнес-консультантами позволяет бизнесу реально вырасти, говорили на конференции приглашенные предприниматели. Так, исполнительный директор Группы компаний "Континент" Михаил ЦИСЕЛЬСКИЙ, рассказал о том, что именно после сотрудничества с консультантами компании удалось сделать существенный шаг вперед. "Кратный рост нашей компании мы связываем с привлечением консультантов, - говорит Михаил. - Первый опыт касался оптимизации оргструктуры, бюджетирования, затем поставили задачу кратного увеличения прибыли. После работы с консультантами и решения поставленных задач был обеспечен рост компании более чем в 4 раза".

Директор группы компаний "Штыковский двери" и "Штыковские пруды" Владимир КИМ поделился положительным опытом сотрудничества с бизнес консультанами. "Первый проект, реализованный совместно с консультантами при содействии ЕБРР позволил существенно сократить издержки, связанные с качеством продукции. После реализации второго совместного проекта мы открыли два офиса в Хабаровске, один в Находке, а также оптимизировали торговую логистику", - говорит он .

Кроме обсуждения актуальных для всего консалтингового рынка проблем, участники конференции проанализировали и итоги работы Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, которая была образована ровно год назад.

Дальневосточная ассоциация бизнес-консультантов была создана в 2012 году. Это общественная организация, объединяющая профессионалов в области консультирования. Миссия ассоциации - всемерное развитие профессиональных и авторитетных консалтинговых услуг Дальнего Востока, направленных на создание и развитие бизнес сообщества региона и повышение его конкурентоспособности.

"Целый год ассоциация работала в пилотном режиме, - говорит президент Дальневосточной Ассоциации бизнес-консультантов Лариса ЛОВУШКИНА. - Сейчас нас 26 человек. За этот год консультанты познакомились между собой, наладили дружественные рабочие связи, отстроили механизмы, наработали партнеров и проекты. Мы учились друг у друга, обсуждали подходы и планы. Теперь пришло время подумать о будущем".

Дискуссия на эту тему между членами ассоциации оказалась более чем живой. Консультанты обсуждали ошибки, делились друг с другом видением перспектив и планов на 2014 год.

"Прошел год, и в деятельности нашей организации много изменилось, - отмечает эксперт по организационному развитию компании "Синергия-Восток" Владимир КОЗЫРЬ. - Если первое время нам было достаточно знакомиться друг с другом, то сейчас появляются задачи, обремененные ответственностью. Потому что они уже связаны с рынком, с клиентом. Ассоциация растет, у нее появляются новые задачи, и организационная форма должна меняться тоже. Над этим нам нужно думать всем вместе".

"Мы извлекли из этого года уроки, из них мы должны сделать выводы, - считает бизнес-консультант, тренер Иосиф ШТИТЕЛЬМАН. - Мы вплотную подошли к проектам и теперь нужно применять в нашей организации проектный подход".

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.