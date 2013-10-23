Приморскому бизнесу есть у кого поучиться

Некоторое сезонное затишье на рынке бизнес-образования закончилось, и тренинговые компании Приморья готовы к активной работе. В осенней программе есть как новые тренинги и имена, так и уже знакомые приморской публике тренеры.

Из наиболее ярких событий, которые ожидают бизнес-сообщество уже совсем скоро, – это приезд во Владивосток Владимира ТАРАСОВА по приглашению Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум». «Гуру менеджмента не был во Владивостоке 8 лет, по нему точно соскучились, и просьбы его привезти поступали постоянно, - говорит директор ЦРПК «Карьера–Форум» Галина ПОПОВА. - Во многих городах есть отделения Федерации управленческой борьбы, которую он возглавляет, мероприятия имеют там колоссальный успех. Приемам управленческой борьбы будет посвящен и семинар во Владивостоке, который пройдет 27-28 октября».

Тему, касающуюся продвижения компании в Интернет-пространстве, планирует развивать Дальневосточный консалтинговый центр «Партнер». По словам директора центра Виктории ВОРОЖБИТ, грамотное управление репутацией компании в сети позволяет существенно снизить риски и избежать многих ошибок. «Интернет и социальные сети как реальный инструмент для развития и продвижения бизнеса» – семинар с таким названием проведет во Владивостоке один из самых сильных преподавателей Лондонской школы PR Михаил УМАРОВ.

Новую для Владивостока тему представит на семинаре «Развитие продуктивного мышления» Александра КОЧЕТКОВА - по приглашению ЦРПК «Карьера-Форум» она посетит приморскую столицу, но уже в следующем году . «Этот тренинг научит участников преодолевать кризисы и застои в карьере и личной жизни, - говорит Галина Попова. – Ведущую нам посоветовали слушатели программ МВА Академии народного хозяйства, в которой Александра была признана одним из лучших тренеров».

Если говорить о новых форматах, то здесь тоже есть новинки. Учебный центр «Успех» в ноябре приглашает в Event–тур в Гонконг. В рамках тура – тренинг Яны БЛЭКВЕЛДЕР «Коучинг», а также отдых и экскурсионная программа. По словам Елены ВОХМИНОЙ, директора по развитию Дальневосточной сети Кадровых Агентств

и Учебного Центра «Успех», это уникальная возможность совместить в одной поездке отдых, яркие незабываемые впечатления от Гонконга и знания, так необходимые каждому человеку.

Открытием для местного рынка бизнес-образования станет и новый формат обучения от «Партнера». Для тех, кто ценит время и деньги, «Партнер» запускает проект - smart–встречи по четвергам «Время Ч». Вечерние трехчасовые встречи – это мини-трениги и мастер-классы на самые популярные темы от лучших тренеров.В октябре: «Как погасить скандал в соцсетях» Михаила Умарова из Москвы, «Нетворкинг. Связи решают все» от Станислава КЛИНИКОВА из Калифорнии и «Как сократить затраты компании. Пора заняться логистикой» от Виктора ЕРУКАЕВА из Владивостока.

Так как программы семинаров и тренингов рождаются, как правило, из запросов клиентов, не может не обратить на себя внимание тот факт, что сразу несколько тренинговых компаний Приморья привозят во Владивосток специалистов по сложным переговорам. Это значит, что тема востребована бизнесом.

«Третий год подряд мы проводим тренинги для первых лиц от эксперта в области управления сложными переговорами - Владимира КОЗЛОВА, - говорит директор Центра корпоративного развития «Ключевые технологии» Татьяна КОНЕВА. - Каждый год данные проекты пользуются популярностью у руководителей, поскольку именно они ведут сложные переговоры. Тренинги Владимира проходят в интерактивной форме - каждый участник попадает в реальную ситуацию ведения переговоров. После тренингов участники приглашают тренера в качестве эксперта и консультанта при подготовке к сложным переговорам».

«Жесткие переговоры, или Как противостоять влиянию» – тренинг с таким названием проведет во Владивостоке не менее именитый эксперт в этой тематике Евгений СПИРИЦА. Его привезет во Владивосток «Карьера-Форум».

В связи с тем что с 2014 года грядет множество изменений в сфере бухгалтерского учета, этому направлению будут посвящены программы от Марины ПОЛЯКОВОЙ (ЦРПК «Карьера-Форум») и Ольги ШАРКАЕВОЙ (ЦКР «Ключевые технологии»).

Актуальна для Приморья и тема логистики. На прошлой неделе ДВКЦ «Партнер» провел семинары по транспортной логистике и транспортно-экспедиционному обслуживанию. 22 октября во Владивостоке открывается Дальневосточный логистический форум, организатором которого выступает Учебный центр «Успех».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.