Предпринимателей Владивостока научили считать деньги

Центр корпоративного развития «Ключевые технологии» совместно с Управлением экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока провели первый бесплатный семинар для представителей малого и среднего бизнеса с приглашением эксперта российского уровня Владимира АЛФЕРОВА. Прошел семинар в недавно открытом Центре развития предпринимательства.

- Особенность нашего Центра заключается в том, что мы имеем собственный оборудованный конференц-зал, - говорит руководитель Центра развития предпринимательства г. Владивостока Марина ШЕМИЛИНА. - Теперь у предпринимателей Владивостока появилось место, где они могут собираться для проведения семинаров и тренингов. Причем для проведения обучающих мероприятий мы готовы по запросу предпринимателей приглашать самых разных специалистов. И первый опыт у нас уже есть.

- С Владимиром Алферовым мы сотрудничаем с 2011 года, и за это время успешно прошли 5 семинаров, на которых обучились более 100 руководителей Дальнего Востока, - говорит директор Центра корпоративного развития «Ключевые технологии» Татьяна КОНЕВА. - Тема «Управление финансами для руководителей и нефинансовых менеджеров» с каждым годом не теряет своей актуальности, хотя, казалось бы, на первый взгляд тема сложная, цифры скучные. Владимир Михайлович рассказывает доступным и понятным языком, постоянно давая примеры, разбавляя интересными задачками. Действительно, полученные знания можно применять как в бизнесе, так и планируя свой семейный бюджет. Управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока также обозначило тематику управления финансами актуальной для руководителей малого и среднего бизнеса. Наш Центр «Ключевые технологии» совместно с администрацией Владивостока и Центром развития предпринимательства провели данный семинар бесплатно для 35 предпринимателей Владивостока. Все участники получили в подарок от автора Владимира Алферова книгу «Как считают деньги те, у кого они есть».

Предприниматели, посетившие семинар, остались довольны и ведущим, и уровнем полученных знаний.

«Семинар очень понравился, - говорит Марина ХАРИТОНИДИ, директор ООО «Таис». – Все полученные знания полезны и применимы, причем не только в работе, но и в жизни. Такие семинары нужно проводить и для руководителей, и для их подчиненных. Развитие себя как профессионала и развитие личностное – это всегда актуально! Обучаться необходимо, тем более, если есть такие профессионалы своего дела, как Алферов, у которых есть чему поучиться».

Марина ВЕСЕЛКОВА, директор ООО «Единая Транспортная-ДВ», считает, что лектор волшебным образом подал сложную информацию очень доступно, а сам семинар был хорошо организован.

«Данный семинар от нашей компании посетило 7 человек, это руководители различных департаментов во главе с генеральным директором, - говорит Юлия СТРАТИЛАТОВА, директор по персоналу ООО УК «Империя Мебели». - Целью посещения данного обучения было получить знания и навыки в области финансов, понять «язык», на котором говорят бухгалтеры и финансовые директора, узнать о том, как считают деньги те, у кого есть. Знания, полученные в ходе обучения, помогут нам в дальнейшей работе: как при взаимодействии между собой, так и при общении с собственниками компании, позволят правильно расставлять приоритеты в реализации наших проектов».

Остался доволен «учениками» и Владимир Алферов. «С каждым семинаром все больше участников приходят по рекомендациям, отзывам коллег, партнеров, знакомых, - говорит он. - В первом семинаре принимал участие директор компании, на второй семинар уже были направлены руководители подразделений. Был случай, после прохождения семинара руководитель предприятия отметил, что семинар настолько полезен и в бизнесе, и в личной жизни, что решил направить своего сына-студента для правильного понимания философии денег, умения управлять ими и эффективно инвестировать. От компании «Империя мебели» прошел обучение руководитель подразделения и дал отличные отзывы своим коллегам. На следующий семинар от этой компании было направлено уже 7 человек. И на этот раз была интересная и активная группа, участники много задавали вопросов, особенно были активны женщины-предприниматели, в частности от компаний ООО «Таис» и «Единая Транспортная-ДВ». Во время семинара мы пообщались с Мариной Шемелиной, директором Центра развития предпринимательства при администрации Владивостока. Она рассказала о планах работы центра, это очень интересно, так как подобные проекты я регулярно провожу в Новосибирской области. После семинаров я получаю много писем и с некоторыми участниками до сих пор поддерживаю связь, мы общаемся, встречаемся во Владивостоке. Я с удовольствием приезжаю, мне нравится этот город и замечательные люди».

Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог".