Успешные западные франшизы придут во Владивосток

8 ноября во Владивостоке, в здании краевой администрации, состоится конференция предпринимателей Приморья. Одним из главных разделов мероприятия станет секция франчайзинга, в рамках которой предпринимателям расскажут о возможностях развития в регионе этой формы ведения бизнеса, а также продемонстрируют наиболее успешные российские франшизы.

Организаторами бизнес-конференции «Развитие франчайзинга в Приморском крае как один из способов инновационного реформирования и интеграционной поддержки малого и среднего бизнеса» являются Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров (ДАРиО) и ресторанное агентство «Анонс». По их словам, перед конференцией поставлена цель объяснить региональным предпринимателям, что сегодня франчайзинг является стратегическим и эффективным способом развития бизнеса.

Всю теоретическую сторону этого процесса на себя возьмет главный спикер секции Малхаз АЛАСАНИЯ, исполнительный директор Академии франчайзинга при Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ, г. Москва). Он проведет для участников конференции ряд круглых столов.

В ходе конференции от теоретической части участники смогут сразу перейти к практической. Для этого будет действовать «Ярмарка франшиз». Представители ведущих франшиз презентуют свои компании, проконсультируют или проведут переговоры со всеми заинтересовавшимися предпринимателями. На данный момент свое участие в выставке-ярмарке подтвердили такие известные и успешные торговые марки, как стейк-хаус GOODMAN, пивные рестораны «Козловица» и «Колбасофф», рыбный ресторан «Филлимонова и Янкель», а также брэнды Mail Boxes Etc, «Костя Дзю», IST, Coffeeshop Company. Всего будет представлено не менее 15 франшиз в области торговли, общественного питания, бытовых и других услуг.

«Если говорить, например, о ресторанном бизнесе, то франшиза – это отличный вариант для тех предпринимателей, которые хотят иметь свое заведение», – отметил Роман ИВАНИЩЕВ, президент ДАРиО.

Благодаря конференции предпринимателей бизнес-сфера Владивостока получит хороший импульс к развитию франчайзингового направления. Участие в мероприятии бесплатно. Регистрация желающих осуществляется по телефону: 8 (423) 262-0-252.