Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Успешные западные франшизы придут во Владивосток
8 ноября во Владивостоке, в здании краевой администрации, состоится конференция предпринимателей Приморья. Одним из главных разделов мероприятия станет секция франчайзинга, в рамках которой предпринимателям расскажут о возможностях развития в регионе этой формы ведения бизнеса, а также продемонстрируют наиболее успешные российские франшизы.
Организаторами бизнес-конференции «Развитие франчайзинга в Приморском крае как один из способов инновационного реформирования и интеграционной поддержки малого и среднего бизнеса» являются Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров (ДАРиО) и ресторанное агентство «Анонс». По их словам, перед конференцией поставлена цель объяснить региональным предпринимателям, что сегодня франчайзинг является стратегическим и эффективным способом развития бизнеса.
Всю теоретическую сторону этого процесса на себя возьмет главный спикер секции Малхаз АЛАСАНИЯ, исполнительный директор Академии франчайзинга при Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ, г. Москва). Он проведет для участников конференции ряд круглых столов.
В ходе конференции от теоретической части участники смогут сразу перейти к практической. Для этого будет действовать «Ярмарка франшиз». Представители ведущих франшиз презентуют свои компании, проконсультируют или проведут переговоры со всеми заинтересовавшимися предпринимателями. На данный момент свое участие в выставке-ярмарке подтвердили такие известные и успешные торговые марки, как стейк-хаус GOODMAN, пивные рестораны «Козловица» и «Колбасофф», рыбный ресторан «Филлимонова и Янкель», а также брэнды Mail Boxes Etc, «Костя Дзю», IST, Coffeeshop Company. Всего будет представлено не менее 15 франшиз в области торговли, общественного питания, бытовых и других услуг.
«Если говорить, например, о ресторанном бизнесе, то франшиза – это отличный вариант для тех предпринимателей, которые хотят иметь свое заведение», – отметил Роман ИВАНИЩЕВ, президент ДАРиО.
Благодаря конференции предпринимателей бизнес-сфера Владивостока получит хороший импульс к развитию франчайзингового направления. Участие в мероприятии бесплатно. Регистрация желающих осуществляется по телефону: 8 (423) 262-0-252.
Новости тематики
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
- FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста