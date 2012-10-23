Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Циклон не нарушил работу аэропорта Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Несмотря на сложные метеоусловия, которые в Приморье принес циклон в ночь с 22 на 23 октября, аэропорт Владивосток работает в штатном режиме.
Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работала без сбоев. Все это время рейсы выполнялись в соответствии с суточным планом полетов.
Работа по расчистке взлетно-посадочной полосы ведется непрерывно с начала снегопада. Задействовано 15 единиц аэродромной снегоуборочной и вспомогательной техники. В настоящий момент специалисты аэродромной службы приступили ко второй очереди очистки: от снега освобождаются отмостки рулежных дорожек, внутриаэропортовые дороги, привокзальная площадь.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Все рейсы выполняются в пределах расписания.
Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам за возможные неудобства и обращается с просьбой заблаговременно прибывать к регистрации. По вопросам, связанным с поздним прибытием к рейсу, просим обращаться к представителям авиакомпании-перевозчика.
Статус рейса можно уточнить по телефону справочной службы аэропорта: 8 (423)2306909, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».
Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).
Новости тематики
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба