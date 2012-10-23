Циклон не нарушил работу аэропорта Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Несмотря на сложные метеоусловия, которые в Приморье принес циклон в ночь с 22 на 23 октября, аэропорт Владивосток работает в штатном режиме.

Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работала без сбоев. Все это время рейсы выполнялись в соответствии с суточным планом полетов.

Работа по расчистке взлетно-посадочной полосы ведется непрерывно с начала снегопада. Задействовано 15 единиц аэродромной снегоуборочной и вспомогательной техники. В настоящий момент специалисты аэродромной службы приступили ко второй очереди очистки: от снега освобождаются отмостки рулежных дорожек, внутриаэропортовые дороги, привокзальная площадь.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Все рейсы выполняются в пределах расписания.

Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам за возможные неудобства и обращается с просьбой заблаговременно прибывать к регистрации. По вопросам, связанным с поздним прибытием к рейсу, просим обращаться к представителям авиакомпании-перевозчика.

Статус рейса можно уточнить по телефону справочной службы аэропорта: 8 (423)2306909, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).