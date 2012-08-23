С 1 сентября аэроэкспресс Владивосток - Кневичи будет курсировать каждый час

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке обсудили вопросы организации грузовой работы, пригородного, пассажирского сообщения в период подготовки и проведения саммита АТЭС-2012.

Железнодорожники опровергли слухи об уменьшении объемов перевозки во время саммита АТЭС.

- На время проведения саммита АТЭС на железной дороге будет усилена безопасность, в частности увеличена численность охраны. Не стану приводить цифры, но могу заверить, что меры будут достаточными и позволят обеспечить необходимый уровень безопасности, - заявил на пресс-конференции журналистам начальник Дальневосточной дирекции управления движением Виталий ЗЕЛЕНЬКО, при этом развеяв слухи, - Мы не планируем сокращения перевозок. Железная дорога будет работать в полном объеме, без сокращения количества поездов и рейсов.

С 1 сентября на маршруте интермодального пассажирского сообщения «Владивосток – аэропорт Кневичи» скоростные аэроэкспрессы начнут курсировать каждый час, доставляя гостей краевого центра и пассажиров пригорода Владивостока в обоих направлениях за 48 минут.

Впрочем, железнодорожники признали, что в последнее время на Дальневосточной железной дороге сложилась крайне сложная эксплуатационная обстановка. Причиной послужили сразу несколько факторов.

В первую очередь, за последние годы значительно выросли объемы грузовых перевозок, значительно превысившие среднесетевые параметры.

При этом Дальневосточные порты не всегда справляются с возросшими объемами, из-за чего железнодорожники вынуждены отставлять от движения до 90 грузовых поездов, то есть свыше 5 тыс. вагонов. Поэтому ОАО «РЖД» приходится порой отказывать в согласовании объемов перевозок экспортных грузов, поясняют дальневосточные железнодорожники.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».