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Дальневосточный логистический форум пройдет во Владивостоке
16 сентября во Владивостоке состоится Дальневосточный логистический форум–2011, в камках которого пройдет научно-практическая конференция «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Участниками форума станут руководители высшего и среднего звена торговых, производственных компаний, транспортно-логистические операторы, представители госорганов, научных организаций и независимые консультанты в области логистики со всего Дальневосточного региона. Они получат информацию о новых технологиях и инструментах в сфере логистики, об эффективных логистических решениях на современном этапе; услышат мнение экспертов по наиболее актуальным вопросам; поделятся опытом в управлении логистическими бизнес-процессами.
Организатором конференции выступают Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех», которые рассчитывают, что доклады экспертов вызовут оживленные дискуссии за круглыми столами. Конференция проводится при содействии администрации Приморского края, а ее партнерами стали транспортно-логистическая компания «ВЛ Лоджистик»; Группа компаний «АТОЛ»; ОАО «Первая грузовая компания», которые будут проводить профессиональные секции. По итогам конференции будет издан сборник докладов.
В качестве докладчиков научно-практической конференции уже дали согласие выступить топ-менеджеры крупных региональных и федеральных компаний, представители крупнейших логистических операторов региона, преподаватели ведущих вузов. Среди них - известные специалисты в области логистики.
Виктор ШИКОВ - генеральный директор ООО «Тримас Групп» (консалтинг в управлении товарными потоками, запасами и распределением, SCM). Он преподает в институте МИРБИС (г. Москва) и Российской академии государственной службы при Президенте РФ, является автором и ведущим курсов «Маркетинговая логистика», «Управление операциями и логистикой», «Управление операциями и логистикой».
Игорь СКРИННИК - консультант, бизнес-тренер по складской логистике, организации работы склада, имеющий опыт практического руководства складами различных компаний более 20 лет, и автор статей в энциклопедии «Логистика. Управление потоками».
Андрей ГОЛОБЧИК – к.э.н., доктор делового администрирования, автор более 60 публикаций на темы экспедирования, организации перевозок грузов и транспортному праву в профессиональной отечественной и зарубежной литературе и соавтор энциклопедий «Логистика и управление потоками» и «Управление перевозками» (Бонниер-Бизнес Пресс, СПб); учебника «Технология внешнеторговых сделок», ГОУ ВПО ВАВТ, 2010. Постоянный автор журналов «Логинфо», «Контейнерный бизнес», «Вестник транспорта», «РЖД-Партнер».
Информационным партнером Дальневосточного логистического форума выступает Издательская компания «Золотой Рог».
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