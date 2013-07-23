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Во Владивостоке дело "Примкона" отложили на месяц
Пятый арбитражный апелляционный суд отложил на 22 августа рассмотрение апелляционных жалоб по делу о взыскании с ОАО "Приморский кондитер" (Владивосток,) 7,299 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Суд предложил сторонам, участвующим в процессе, предоставить дополнительные письменные объяснения по материалам дела, пояснила главный специалист Пятого арбитражного апелляционного суда по связям с общественностью и СМИ Марина КРАТАНЧУК.
Как сообщалось ранее, истцов - ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Рот Фронт" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") - не устраивает сумма компенсации, ответчик просит отменить решение нижестоящей инстанции.
Арбитражный суд Приморского края в апреле удовлетворил иск АО "Рот Фронт" и АО "Красный Октябрь" о незаконном использовании "Примконом" товарных знаков, правообладателями которых они являются. В заявлении говорилось, что "Примкон" производит и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками компаний холдинга. Первоначально истцы требовали взыскать с приморской компании 135 млн рублей - по 5 млн рублей за каждый товарный знак.
В итоге суд взыскал с ОАО "Примкон" в пользу АО "Рот Фронт" 2,86 млн рублей, в пользу АО "Красный Октябрь" - 4,44 млн рублей. Требования были снижены более чем в 18 раз из-за невозможности доказать реальные объемы реализованной спорной продукции.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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