Владивосток прощается с гастарбайтерами

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля, ZRPRESS. Продолжается отправка на родину иностранных граждан работающих на объектах саммита АТЭС на о. Русском. По официальным данным, из 15000 рабочих на острове осталось 4050.

На время работы им бесплатно предоставлялось жильё и трёхразовое питание. Распорядок дня был достаточно загруженным, в 7 подъём, а к 8 уже выходить на работу. За время работы на стройке трудящиеся приобрели бесценный опыт, который намерены применять у себя на родине. Некоторые рабочие хотели бы посетить о.Русский после саммита, но уже в качестве туриста. Перед отлётом практически у всех было приподнятое настроение и подарки для родных и близких.

Напомним, что 31 июля 2012 года на острове Русском завершаются строительные работы. Все рабочие строительных специальностей покидают остров, за исключением обслуживающего технического персонала – этого требуют международные правила обеспечения безопасности особо охраняемых лиц. Работа по расторжению трудовых договоров и отправке иностранцев на родину проводится генеральным подрядчиком строительства кампуса ДВФУ компанией ЗАО «Крокус», по мере завершения строительства объектов.

Алексей РУЧЬЕВ, «Золотой Рог».