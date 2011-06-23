Владморторгпорт включен в ротацию азиатских контейнерных линий сингапурской PIL и датской A.P. Moller-Maersk

Сингапурская судоходная компания Pacific International Lines (PIL) включила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в ротацию на Северо-Азиатской контейнерной линии PIL, которая соединяет несколько крупнейших портов Тайваня, Китая, Республики Корея и Японии.

Линия обслуживается тремя судами Kota Dahlia, Kota Dunia и Kota Darjah с максимальной контейнеровместимостью 628 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), заход в ВМТП осуществляется еженедельно.

Суда этой линии обрабатываются на причалах NN9 и 10 ВМТП.

Одно из преимуществ линии - наряду с регулярной доставкой грузов из Кореи и Китая, возможность транспортировки контейнеров из портов Тайваня и Японии во Владивостокский морской торговый порт напрямую, минуя порты перегруза.

При этом транзитное время движения контейнера из Японии составляет лишь 1,5 суток.

По словам руководителя коммерческой дирекции ВМТП Дмитрия ДОМРАЧЕВА, стивидорная компания уделяет особое внимание работе с контейнерными грузами и в настоящее время активно ведет переговоры с морскими операторами мирового уровня с целью значительного расширения представленного в порту линейного сервиса. В планах ВМТП переработать в текущем году порядка 400 тыс. TEU, что на 15% больше, чем в 2010 году.

Ранее компания MCC Transport, контейнерный оператор в составе датской группы A.P. Moller-Maersk в Юго-Восточной Азии, включила Владивостокский морской торговый порт в ротацию на линии Intra Asia-8, которая соединяет такие порты, как Танджунг Пелепас, Сингапур, Джакарта, Сурубайя, Давао, Шанхай, Пусан, Сямэнь, Яньтянь, Гонконг.

На линии продолжительностью кругового рейса 35 дней работает 5 судов. Первым после включения ВМТП в ротацию линии в порт зашло судно Amundsen контейнеровместимостью 1,74 тыс. TEU.

Досье "ЗР"

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту "Владивосток", 95,6% акций владеет ООО "М-Порт", в котором по 50% принадлежат ЗАО "Порт-Актив" (контролируется менеджментом ВМТП) и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в Транспортную группу FESCO).