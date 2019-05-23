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Через порт Владивосток пойдут транзитные контейнеры из Японии в Европу
В настоящее время весь грузопоток на этом направлении идет через Суэцкий канал
Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) и АО «РЖД Логистика» (дочерняя компания АО «РЖД») запускают совместный транзитный контейнерный сервис Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу. В настоящее время весь грузопоток между Японией и Европой в размере 3 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год идет через Суэцкий канал.
В сообщении FESCO говорится, что отправка тестового контейнера состоялась сегодня в порту Йокогама. Интермодальная цепочка Trans-Siberian Landbridge организована по маршруту порт Японии – «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) – Транссиб – Брест – пункт назначения в Европе.
Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал – порядка 45 дней.
Прибытие тестового контейнера с продукцией химической промышленности, отправленного из японского порта Йокогама в польский город Вроцлав, ожидается в середине июня.
В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки.
На основе тестовой отправки стороны отработают технологию транспортировки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии организовать обратную перевозку из Европы в Японию.
Ожидается, что сервисом Trans-Siberian Landbridge в страны Европы будут доставляться комплектующие для автомобилей и товары народного потребления.
«Сегодня мы открываем новую страницу в сотрудничестве с японским бизнесом, представляем новый уникальный продукт. С министерством транспорта Японии мы договорились совместно развивать мультимодальные перевозки через дальневосточные порты России и Транссиб. За последние 5 лет в развитие железных дорог на востоке России ОАО «РЖД» вложено более $5 млрд, а перевозки по этому маршруту за это время выросли более чем на треть. Мы видим очень большой потенциал сотрудничества с японскими коллегами и хотели бы использовать созданную инфраструктуру в том числе для перевозок товаров из Японии», – сказал на торжественной церемонии первый замгендиректора ОАО «РЖД» Александр МИШАРИН.
«При этом мы (FESCО) совместно с коллегами из РЖД можем предложить клиентам существенно более быстрый и эффективный сервис по Транссибу. Привлечение транзитных грузов на российскую инфраструктуру соответствует как общегосударственным стратегическим задачам, так и объективным экономическим интересам участников рынка. Уверен, что Trans-Siberian Landbridge будет востребован японскими партнерами и позволит укрепить и расширить наше взаимовыгодное сотрудничество с ними", – приводятся в сообщении слова главы FESCO Александра Исурина.
Гендиректор АО «РЖД Логистика» Вячеслав ВАЛЕНТИК отметил, что компанией накоплен в этой сфере уникальный объем компетенций.
«Наш опыт работы на международных транспортных коридорах с Индией, Китаем, Вьетнамом и Кореей показывает, что увеличение скорости доставки и построение организованных мультимодальных цепочек – именно то, что нужно современному грузоотправителю. Синергия запросов японского и европейского бизнесов с объединенными возможностями трех наших компаний привела к созданию продукта Trans-Siberian Landbridge и является залогом его успешного развития», - сказал г-н Валентик.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «РЖД Логистика» обеспечивает перевозку, хранение и экспедирование грузов, занимается комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 22 транспортных судна. Находящийся под арестом Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций головной компании холдинга FESCO - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Олег КЛИМЕНКО. Газеты «Золотой Рог», Владивосток
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