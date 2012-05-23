«Аэрофлот» не хочет переплачивать за миноритарные пакеты «Владавиа»

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» готово выкупить миноритарный пакет акций у акционеров «Владивосток Авиа» не более чем за $8 млн, - сообщил журналистам заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансовым инвестициям Шамиль КУРМАШОВ.

«Мы ведем переговоры о выкупе миноритарного пакета «Владавиа». Максимальная цена, которую мы готовы заплатить, $8 млн», - сказал он, добавив, что в случае, если они откажутся продавать, им придется инвестировать в развитие компании наравне с «Аэрофлотом». Сейчас «Аэрофлоту» принадлежит 52,156% акций «Владивосток Авиа». Еще 12% акций принадлежат Финпромбанку, 9,13% - ЗАО «ДАСК», 9,24% - ООО «Аэро-Груз».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».