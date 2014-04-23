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Во Владивостоке офисные центры начинают терять арендаторов
По данным специалистов ООО «Индустрия-Р» падение ставок аренды в офисных зданиях Владивостока в первом квартале этого года по сравнению с четвертым прошлого составило около 5%.
Средний «квадрат» в них стал предлагаться по 947 рублей. Притом что в целом рынок аренды офисных помещений в городе подорожал на 1,5%. Вероятно, часть арендаторов находит варианты дешевле вне офисных центров, где ставки на 10-15% дешевле.
Дешево, но не престижно
Наиболее высокой ставка аренды площадей под офисы в 1 кв. 2014 года была в отеле «Хендэ» - 2000 рублей за квадрат. По 1400 рублей он был в зданиях по ул. Пологой, 3а и Западная, 7 и 1350 рублей - в AntennaBilding на ул. Русской,9б.
Наиболее дешевой аренда была в офисном здании на проспекте 100-летия, 57а - по 538 рублей за 1 кв. метр, на ул. Посадской, 20 - 550 рублей, несколько дороже на Вольховской, 29 и Союзной, 28 - по 650 рублей.
Заметно меньше, чем в 4 квартале прошлого года, ставки стали в зданиях по ул. Лазо, 8, Океанский проспект, 15/3, ул. Светланская, 11, Верхнепортовая, 4б. Но серьезно подорожали: ул. Пушкинская, 40, ул. Батарейная, 3а, Океанский проспект, 88а, пр-кт Острякова, 5г, ул. Пологая, 3а и ул. Стрельникова, 3а.
Аналитики «Индустрии-Р» полагают, что во втором квартале ставки аренды офисных помещений во Владивостоке постараются удержаться на уровне первого квартала. Хотя это будет сложно. Учитывая, что на этот рынок вышло еще несколько новых офисных зданий и на него в перспективе должны выйти две пятизвездочные гостиницы и здания в центре города, продающиеся ДВФУ.
Цены на производственные помещения рванули
Объем предложений рынка продаж нежилых помещений Владивостока в первом квартале текущего года снизился по сравнению с 4 кварталом прошлого года на 6,34% - с 5,321 млрд рублей до 4,983 млрд. Более резким было снижение предложения общей площади предлагаемых к продаже нежилых помещений - на 42,4%, или со 105 821 кв. метров до 60 977.
По сравнению с 4 кварталом прошлого года в первом квартале этого года к продаже предлагалось примерно в три раза меньше офисных и торговых площадей, в полтора раза - производственных помещений, но более чем на 15% выросло предложение по площади помещений в многофункциональных комплексах и примерно в 2,5 раза - по складской недвижимости.
В первом квартале во Владивостоке неожиданно резко возросла средняя цена 1 кв. метра производственных помещений - почти в 1,5 раза, или с 22 614 рублей до 33446. Около 7% за это же время составил рост средней цены на торговые помещения или со 100 535 рублей до 108 035. Средняя цена предложения на складские помещения почти не изменилась - рост составил 1,4%, или со 29 517 рублей за 1 кв. метр до 29 930.
Значительным снижением средней цены предложения был отмечен сегмент рынка помещений МФК. Оно составило 9,75% - цена среднего квадрата упала с 79 700 рублей в 4 кв. 2013 года до 72 073 в 1 кв. этого. Меньше на 6,1% была средняя цена 1 кв. метра предлагаемых к продаже офисных помещений. Она снизилась с 87 867 рублей до 82 511 рубля.
Противоречивые тенденции, проявившиеся на рынке нежилой недвижимости Владивостока в первом квартале этого года, скорее всего, будут характерны и для второго квартала. Аналитики полагают, что от сюрпризов он не застрахован.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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