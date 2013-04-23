Во Владивостоке поговорили о налоговых спорах в судах

В Пятом арбитражном апелляционном суде во Владивостоке прошел семинар на тему «Актуальные вопросы практики применения рассмотрения налоговых споров». В ходе работы участники обменялись мнениями по практическим вопросам, возникающим при рассмотрении налоговых споров в судах.

Начальник правового управления ФНС России Олег ОВЧАР отметил, что проведение подобных семинаров - это возможность для регионов обсудить практические вопросы применения налогового законодательства в современной действительности, рассмотреть аспекты взаимодействия налоговых и судебных органов с целью формирования единого подхода в рассмотрении налоговых споров.

С 25 сентября 2012 года вступили в силу изменения в главу 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которой введены правила обращения заявителей в суд в порядке электронного документооборота. В целях эффективного использования электронного порядка сотрудниками Арбитражного суда Приморского края проведена учеба с налоговыми органами и даны рекомендации о правильной подаче заявлений через систему «Мой арбитр». За период с первого октября 2012 по 19 февраля 2013 подано 395 заявлений через систему «Мой арбитр».

В итоге в пользу налоговых органов Приморского края рассмотрено судами 26 334 спора из общего количества рассмотренных (26 521), что составляет от общего количества рассмотренных судами споров 99,30%. Из общей суммы рассмотренных требований (1 млрд 547,3 млн рублей) в пользу налоговых органов рассмотрено споров на сумму 1 млрд 94,7 млн рублей, что составляет 70,7%.

В рамках мероприятия участники обсудили результаты досудебного урегулирования споров в 2012 году и перспективы совершенствования законодательства о налогах и сборах.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.