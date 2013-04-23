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Медицинский бизнес Приморья "лечат" все кому не лень

23 Апреля 2013, 10:33 | Владивосток

В столице Приморья прошла Вторая конференция частных клиник региона

Количество документации, которую приходится вести врачам и руководителям частных клиник, с каждым годом растет, нормативная база постоянно меняется, и уследить за всеми новеллами медицинского законодательства не так-то просто. Кроме того, в последние годы по всей России набирает силу потребительский экстремизм, который тоже отнимает у медиков массу времени, сил и средств.

Как работать в таких условиях, обсуждали представители медицинского бизнеса на прошедшей во Владивостоке Второй (практической) конференции частных клиник Приморского края. В качестве приглашенного эксперта выступил Алексей ПАНОВ, один из лучших отраслевых юристов России, управляющий федеральной сетью специализированных юридических центров OOO «Центр медицинского права».

По словам эксперта, определение качественной медицинской услуги в российском законодательстве отсутствует. В законе «О защите прав потребителей» качество медуслуги определяется совокупностью требований, предъявляемых к ней. Законодательные формулировки настолько расплывчаты, что допускают вольную трактовку со стороны контролирующих органов, чем и пользуются чиновники. И если к государственным и муниципальным медучреждениям контролирующие органы относятся более-менее лояльно, то с частных клиник готовы содрать три шкуры, отмечает Панов.

Государство стремится регламентировать деятельность медучреждения от и до, вплоть до мебели в кабинете врача, порой выдвигая совершенно абсурдные требования. «Например, для того чтобы лицензировать кабинет педиатра, законодательство требует наличия в этом кабинете двух столов, - говорит Анна ГЕРГЕРТ, главный врач детской клиники «Аленка». - Если для государственного медучреждения это требование, может быть, и имеет какой-то смысл (например, если в одном кабинете ведут прием два врача), то руководство частной клиники, на мой взгляд, само в состоянии определить, сколько и каких столов необходимо медучреждению».

«Сегодня врачи тратят огромное количество времени и сил на заполнение всевозможных документов, а это ощутимо влияет на качество медицинских услуг, - сетует Виктор ШИРКОВЕЦ, генеральный директор медицинской клиники «Возрождение XXI». - Главное в нашей работе - это удовлетворенность пациента, но вместо того, чтобы совершенствовать свои профессиональные навыки, врач вынужден постоянно думать о том, как правильно заполнить ту или иную бумагу. Выпускники медвузов неохотно идут работать по специальности, и их можно понять: уже со студенческой скамьи их начинают стращать законами, но ведь главная задача врача - это лечить! Мы устали от постоянных проверок и хотим спокойно работать, не пробираясь каждый день через минное поле».

Сегодня законодательство устанавливает три вида контроля за деятельностью медицинских организаций: государственный, ведомственный и внутренний. Но, как выясняется, нет предела административному прессингу: совсем скоро в России может появиться еще и общественный контроль - соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению на весенней сессии.

«Стало быть, вполне возможно, что уже со следующего года, в дополнение к существующим формам контроля, медицинский бизнес начнут «кошмарить» еще и тройки активных представителей общественности», - заключает Панов.

«Мы стараемся приводить свою деятельность в соответствие с законодательством, постоянно держим руку на пульсе, чтобы предупредить проблемы, и такая работа дает результат - за десять лет существования компании крупных сумм выплат у нас не было, хотя судебные разбирательства были и есть, - рассказывает Мария ХАСИНА, заместитель главврача независимой лаборатории «Юнилаб» по медицинским вопросам. - В компании есть юрист и отдел по претензионной работе, мы активно работаем в этом направлении и по многим обсуждаемым сегодня вопросам можем поспорить с экспертом. Хочу отметить, что с каждым годом объем претензионной работы и качество предъявляемых претензий растут, потребитель становится грамотнее и активнее - и нам приходится соответствовать».

По словам Алексея Панова, еще одно новшество, которое с большой долей вероятности ожидает систему здравоохранения в ближайшем будущем, - введение обязательного страхования пациентов при оказании медицинской помощи. Минздрав планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму осенью 2013 года. Согласно проекту, размеры страховых выплат в случае смерти пациента составят 2 млн рублей, при наступлении инвалидности первой группы - 1,5 млн рублей, второй группы - 1 млн рублей, третьей группы - 500 тыс. рублей.

«Цель, которую должен преследовать законодатель, - мотивировать медработников в дальнейшем не совершать врачебных ошибок, но если ущерб, нанесенный пациенту, будет возмещать страховая компания, никакого стимулирующего действия этот закон иметь не будет, - комментирует Алексей Панов. - В развитых странах такое страхование работает уже давно, но там врач является субъектом права, и если выплата страховки по врачебной ошибке имела место, то в дальнейшем страховой тариф для этого врача повышается. В России врачу по большому счету все равно, ведь не он будет платить страховые взносы, а медучреждение. Кроме того, страховые компании в нашей стране, как правило, прилагают все усилия для того, чтобы не выплачивать страховку, выдавая стандартный ответ: «Это не страховой случай». Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что и здесь страховые выплаты придется «выбивать», а значит, медицинские юристы без работы не останутся».

Чтобы выжить в условиях постоянно меняющегося законодательства и роста потребительского экстремизма, нужно объединяться - к такому выводу все чаще приходят руководители частных клиник.

«Сегодня наиболее актуальной формой объединения медицинского бизнеса является создание саморегулируемой организации, и мы уже сделали первый шаг к созданию такой организации, учредив некоммерческое партнерство «Объединение негосударственных медицинских организаций Приморского края», - рассказывает исполнительный директор партнерства Кирилл МОСОЛОВ.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: медицина  бизнес  законодательство  здоровье  клиники  конференции  услуги 



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Комментарии

  • Борис12:46, 24.04.2013#

    Если врачи от бога, то деньги от дьявола. Платная медицина лечит только здоровых.

  • Псевдоним12:55, 24.04.2013#

    А бесплатная значит вообще не лечит. Я вчера был на проф. осмотре в поликлинике № 1. Да после того, что там твориться надо сразу ехать в больницу лечиться.

  • Псевдоним13:47, 24.04.2013#

    в поликлинику и страшно ходить, найдут чего и нет. да еще и в очередях простоишь.

  • Псевдоним14:13, 24.04.2013#

    Неправда Ваша! Мне так платная очень помогла в отличие от бесплатной!

  • Псевдоним12:56, 24.04.2013#

    будет ли СРО реально помогать??? Или просто бабки за взносы платить?

  • хм...18:35, 27.04.2013#

    Кроме восстановления Советской системы здравоохранения с приданием ей современных новшеств, ничто более не вылечит нынешнее министерство ликвидации здравоохранения. Даёшь опору за социальные блага, завоёванные дедами и отцами! Пусть вернут беззаконно отобранное в 1991 году - после массированной и лживой промывки мозгов граждан силами изолгавшейся прессы и лжеинтеллигенции Москвы.

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