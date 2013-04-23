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"Приморский кондитер" проиграл москвичам в споре о конфетном наследии
Арбитражный суд Приморского края 23 апреля в ходе судебного разбирательства по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) принял решение в пользу московских фабрик.
Напомним, что истцы требовали взыскать с приморской компании компенсацию в сумме 135 млн рублей за незаконное использование товарных знаков, правообладателями которых они являются.
В итоге суд взыскал в пользу двух фабрик суммарно 7,3 млн рублей. Не так уж и много.
Отметим, что "Приморский кондитер" наверняка продолжит отстаивать свои права в апелляционном суде, а затем и далее, вплоть до Высшего Арбитражного суда.
В заявлении, поданном в конце 2012 года, говорится, что "Примкон" производит и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками компаний холдинга. В том числе конфеты "Приморские классические "Птичье молоко", "Приморские кофейно-сливочные "Птичье молоко", "Красный Маг", "Карабум", "Мишка-Косолапов", "Ластонька", "Приморская ластонька", "Школьные-Шкодные", "Забавушка", шоколадные батончики "Соблазн" (всего 25 позиций). Истцы просят взыскать с ответчика по 5 млн рублей за каждый товарный знак.
Москвичи предоставили в суд архивные документы о том, что их компании исторически выпускали оспариваемую продукцию.
Досье
"Примкон" - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке. За 2011 год предприятие выпустило 3 тыс. 945,5 тонны продукции, что на 1,3% больше, чем в 2010 году. Его уставный капитал составляет 77,276 тыс. рублей, единственным акционером является ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:36, 24.04.2013#
Вся наша семья вообще терпеть не может московские сладости, один желотин, соевый, дешевый шоколад и т. д. . . . У "Приморский кондитер"все всегда самое свежее, полезное и вкусное, где вы еще найдете конфеты которые сделаны на полезном агарагаре???(вместо желотина)только у "ПК". . . и когда я лечу к кому нибудь в гости всегда беру в гостинец НАШЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО, шоколад, потому, что "ПК" ценят по ВСЕЙ России и им восхищаются!!! Я пробывала московское птичье молоко-это полное го. . но!!!
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Привет Приветов13:50, 24.04.2013#
Очень интересные комменты в стиле - суд должен был защитить раадной Владивосток! Наплевав на законы что ли? Законы принимала Дума, депутатов в которую Вы сами и выбирали. Так что к депутату - пожалуйста! Ах Вы не ходили на выборы, все мол подстроено, моя хата с краю, никому мое мнение не интересно? Ну так и получите результат ) Москвичи в свое время подали заявки на регистрацию товарных знаков (Птичку, Маску, Коровку и другие). Другие - наш "Примкон" проспали откровенно говоря, хотя у них по закону и было 1. 5 года. А теперь то что местным делать? Верно - названия менять. Еще пусть радуются, что не впухли на сотни миллионов. Вы, комментаторы, тоже можете что нибудь недорого зарегистрировать (типа какого нибудь "Утра ясного") и потом кого нахлобучить ))
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Привет Приветов13:55, 24.04.2013#
А то, что у нас конфеты вкуснее, москвичи и не отрицают. У них тема одна - да пожалуйста, хоть самые вкусные в мире - только название смените! И взыскали с Примкона деньги только за то, что они 10 лет назад знали, что название уже ушло, что оно чужое, однако продолжали выпускать конфеты под чужим названием. Что тут все разволновались? Ну мы знаем свои местные конфеты, ну название сменилось, и что? Жисть под откос? Москали поганые? )))
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пацриот Роися13:57, 24.04.2013#
Во всех развитых странах, те территории которые обладают богатыми ресурсами и с которых ведутся их добыча, либо продажа с использованием портов - это довольно богатое население с высокой зароботной платой. И только в Роисе всё с точностью наоборот. Может РФ пора тоже нести "демократию" в те места, куда мы решим? И придумать свою сказку, как например, современная сказка о бородатом террористе из Аль-Каида, с которым немогут справиться те самые развитые страны? Но зато они могут быть там, где им надо, уничтожать миллионы и это не называется фашизмом - это благородная демократия, ну зато свои граждане довольны. Презираю Роисю и не желаю ничего ей светлого, мне охота чтобы она исчезла с лица Земли навсегда к чёрту.
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Лялька14:07, 24.04.2013#
И кто бы сомневался, что москвычи выиграют. . . Они уже две трети России прикупили в свое пользование - и ничего. А тут какие-то конфеты. Одно утешение: наши кондитеры как делали настоящую, очень вкусную "Птичку", так и будут делать. А москвичи как делали амно под этим названием, так и будут продолжать. Впрочем, кто-нибудь непременно продаст им настоящий рецепт. . . (((
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Псевдоним13:56, 26.04.2013#
Все правильно, Примкондитер промухал вспышку, пусть платят. Чесаться во время надо было, а то привыкли - прихватизировал производство и дои его пока не загнется. А тут шевелиться надо, рынки сбыта искать. Почему наши конфеты дорожи Пермских? Они через всю Россию сюда едут. По вкусу спорить не буду, на вкус и цвет. . .
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Маскали хреновы!Все под себя гребут!Держись наш кондитер, мы за тебя!!!