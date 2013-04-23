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"Приморский кондитер" проиграл москвичам в споре о конфетном наследии

23 Апреля 2013, 16:11 | Владивосток

Арбитражный суд Приморского края 23 апреля в ходе судебного разбирательства по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) принял решение в пользу московских фабрик.

Напомним, что истцы требовали взыскать с приморской компании компенсацию в сумме 135 млн рублей за незаконное использование товарных знаков, правообладателями которых они являются.

В итоге суд взыскал в пользу двух фабрик суммарно 7,3 млн рублей. Не так уж и много.

Отметим, что "Приморский кондитер"  наверняка продолжит отстаивать свои права в апелляционном суде, а затем и далее, вплоть до Высшего Арбитражного суда.

В заявлении, поданном в конце 2012 года, говорится, что "Примкон" производит и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками компаний холдинга. В том числе конфеты "Приморские классические "Птичье молоко", "Приморские кофейно-сливочные "Птичье молоко", "Красный Маг", "Карабум", "Мишка-Косолапов", "Ластонька", "Приморская ластонька", "Школьные-Шкодные", "Забавушка", шоколадные батончики "Соблазн" (всего 25 позиций). Истцы просят взыскать с ответчика по 5 млн рублей за каждый товарный знак.

Москвичи предоставили в суд архивные документы о том, что их компании исторически выпускали оспариваемую продукцию.

Досье

"Примкон" - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке. За 2011 год предприятие выпустило 3 тыс. 945,5 тонны продукции, что на 1,3% больше, чем в 2010 году. Его уставный капитал составляет 77,276 тыс. рублей, единственным акционером является ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: производство  примкон  суд  рот фронт 



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Комментарии

  • 11117:06, 23.04.2013#

    Маскали хреновы!Все под себя гребут!Держись наш кондитер, мы за тебя!!!

  • Васёк17:10, 23.04.2013#

    Сколько будет стоить ядерный удар по московии? Может дешевле разбомбить этот город-паразит на хрен.

  • абырвалГ17:08, 23.04.2013#

    Обалдеть. у нас придумали, а твари московские купили бренд и все, низзя использовать. Уродское государство.

  • Справедливый17:13, 23.04.2013#

    Кто бы сомневался, что москали суд выиграют

  • Псевдоним13:15, 24.04.2013#

    Как китайцы- abibasхахахха- своего ничего не могут придумать)))))

  • киборг17:13, 23.04.2013#

    что бы спасти россию, надо сжечь москву! великие слова великого человека

  • Сама справедливость18:09, 23.04.2013#

    Пусть спросят у народа на чьей стороне должна остаться ""птичка"", уроды. Сами придумать не смогли, а туда же рыло своё суют.

  • Псевдоним17:15, 23.04.2013#

    Пора палить мАскву!

  • Псевдоним16:07, 27.04.2013#

    ТОЧНО!!!!!

  • Псевдоним17:15, 23.04.2013#

    На одного очень богатого человека во Владивостоке стало больше. Отрадный факт.

  • Невинность мусульман17:21, 23.04.2013#

    Если хотите свободно дышать - надо уничтожить эту паразитскую москву со всеми её обитателями!

  • Неедрос17:23, 23.04.2013#

    Так оно сейчас уже больше 200 рублей. . . Кому оно [***] вообще будет нужно?. . . Слава стране!

  • Ntmogu17:27, 23.04.2013#

    Город-герой Владивосток длительное время страдает от города-геморроя масквы. . .

  • Псевдоним17:33, 23.04.2013#

    вместо того . чтобы защитить приморцев. наш самый справедливый суд. продался москалям. интересно за сколько.

  • Псевдоним17:33, 23.04.2013#

    вместо того . чтобы защитить приморцев. наш самый справедливый суд. продался москалям. интересно за сколько.

  • Псевдоним17:35, 23.04.2013#

    и судьи москалям продались, в глаза как смотреть будут?

  • Волк17:36, 23.04.2013#

    Москвичи! Вы уроды моральные! АРбитражный суд - самый продажный суд в мире!!!

  • Ник17:42, 23.04.2013#

    Бредовая страна, бредовые законы

  • Володя20:41, 23.04.2013#

    А в председателях Приморского арбитражного суда сидиттоже хабаровчанин, так же как и в прокуратуре. Вот искажите, что путин здесь не при чём. Москали с хабаровскими подтанцовщиками действуют слажено и согласовано, они не поставят местного чтобы чего не вышло.

  • Псевдоним21:29, 23.04.2013#

    Твари продажные

  • Псевдоним00:22, 24.04.2013#

    УРАААА!!!!

  • Псевдоним08:26, 24.04.2013#

    Ну это еще не означает, что ихнее "птичье молоко" вкуснее.

  • Псевдоним13:09, 24.04.2013#

    Российский закон о защите интелектуальной собственности то еще уродство, кто в теме тот знает.

  • Робин Бэд13:11, 24.04.2013#

    Лично моя семья объявляет байкот московским конфетам, чего и вам желаю. Пусть московские конфеты останутся невостребованными.

  • Псевдоним13:27, 24.04.2013#

    согласна и поддерживаю

  • Псевдоним16:50, 27.04.2013#

    Только хотела предложить игнор по отношению к продукции фабрики рот фронт

  • Псевдоним13:21, 24.04.2013#

    Московские конфеты отстойны и дороги. Наши, конечно выигрывают во всем.

  • Псевдоним13:36, 24.04.2013#

    Вся наша семья вообще терпеть не может московские сладости, один желотин, соевый, дешевый шоколад и т. д. . . . У "Приморский кондитер"все всегда самое свежее, полезное и вкусное, где вы еще найдете конфеты которые сделаны на полезном агарагаре???(вместо желотина)только у "ПК". . . и когда я лечу к кому нибудь в гости всегда беру в гостинец НАШЕ ПТИЧЬЕ МОЛОКО, шоколад, потому, что "ПК" ценят по ВСЕЙ России и им восхищаются!!! Я пробывала московское птичье молоко-это полное го. . но!!!

  • ske13:40, 24.04.2013#

    Где деньгами пахнет там Маасква, всю страну уже освоили, практически крепостное право в нашем государстве.

  • Привет Приветов13:50, 24.04.2013#

    Очень интересные комменты в стиле - суд должен был защитить раадной Владивосток! Наплевав на законы что ли? Законы принимала Дума, депутатов в которую Вы сами и выбирали. Так что к депутату - пожалуйста! Ах Вы не ходили на выборы, все мол подстроено, моя хата с краю, никому мое мнение не интересно? Ну так и получите результат ) Москвичи в свое время подали заявки на регистрацию товарных знаков (Птичку, Маску, Коровку и другие). Другие - наш "Примкон" проспали откровенно говоря, хотя у них по закону и было 1. 5 года. А теперь то что местным делать? Верно - названия менять. Еще пусть радуются, что не впухли на сотни миллионов. Вы, комментаторы, тоже можете что нибудь недорого зарегистрировать (типа какого нибудь "Утра ясного") и потом кого нахлобучить ))

  • Привет Приветов13:55, 24.04.2013#

    А то, что у нас конфеты вкуснее, москвичи и не отрицают. У них тема одна - да пожалуйста, хоть самые вкусные в мире - только название смените! И взыскали с Примкона деньги только за то, что они 10 лет назад знали, что название уже ушло, что оно чужое, однако продолжали выпускать конфеты под чужим названием. Что тут все разволновались? Ну мы знаем свои местные конфеты, ну название сменилось, и что? Жисть под откос? Москали поганые? )))

  • пацриот Роися13:57, 24.04.2013#

    Во всех развитых странах, те территории которые обладают богатыми ресурсами и с которых ведутся их добыча, либо продажа с использованием портов - это довольно богатое население с высокой зароботной платой. И только в Роисе всё с точностью наоборот. Может РФ пора тоже нести "демократию" в те места, куда мы решим? И придумать свою сказку, как например, современная сказка о бородатом террористе из Аль-Каида, с которым немогут справиться те самые развитые страны? Но зато они могут быть там, где им надо, уничтожать миллионы и это не называется фашизмом - это благородная демократия, ну зато свои граждане довольны. Презираю Роисю и не желаю ничего ей светлого, мне охота чтобы она исчезла с лица Земли навсегда к чёрту.

  • Псевдоним14:08, 24.04.2013#

    Ну уж так то ненадо, хотя понимаю ваше негодование и даже во многов свами согласна.

  • Лялька14:07, 24.04.2013#

    И кто бы сомневался, что москвычи выиграют. . . Они уже две трети России прикупили в свое пользование - и ничего. А тут какие-то конфеты. Одно утешение: наши кондитеры как делали настоящую, очень вкусную "Птичку", так и будут делать. А москвичи как делали амно под этим названием, так и будут продолжать. Впрочем, кто-нибудь непременно продаст им настоящий рецепт. . . (((

  • Псевдоним15:24, 24.04.2013#

    Это получается , что колбасу Докторскую никто не имеет права выпускать кроме той фабрики , которая в 900 лохматом году придумала? Да назовите вы нашу птичку "голубь мира", а московские конфеты г. . . но.

  • Псевдоним16:09, 27.04.2013#

    Назовите наши конфеты "Приморская птичка" И всне - и так все Птичье молоко Птичкой называют. . . . . . .

  • Псевдоним12:45, 26.04.2013#

    наши конфеты давно в гумно скатились!вспомните птичку еще лет 20 назад и сейчас. небо и земля. а остальные конфеты вообще китайская ГМ соя, я их и не жру даже. так что фабрику вообще прикрыть надо!

  • Псевдоним13:56, 26.04.2013#

    Все правильно, Примкондитер промухал вспышку, пусть платят. Чесаться во время надо было, а то привыкли - прихватизировал производство и дои его пока не загнется. А тут шевелиться надо, рынки сбыта искать. Почему наши конфеты дорожи Пермских? Они через всю Россию сюда едут. По вкусу спорить не буду, на вкус и цвет. . .

  • Псевдоним16:18, 27.04.2013#

    А и правда, назовите вы свои конфеты хоть как, все равно мы их знаем и будем покупать. Так что не в названии дело. Пусть москвичам отойдет их птичье молоко "настоящее". Кроме как в кавычках и не напишешь, потому что ни в какое сравнение с нашим не идут. . .

  • дальневосточник17:02, 27.04.2013#

    Держитесь и боритесь за свою правду. мы вас поддержим. А эти тухлые москали обгадятся до ушей нашими вкусняшками.

  • Псевдоним23:21, 29.04.2013#

    гамно этот ваш приморский кондитер выпускает

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