"Приморский кондитер" проиграл москвичам в споре о конфетном наследии

Арбитражный суд Приморского края 23 апреля в ходе судебного разбирательства по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) принял решение в пользу московских фабрик.

Напомним, что истцы требовали взыскать с приморской компании компенсацию в сумме 135 млн рублей за незаконное использование товарных знаков, правообладателями которых они являются.

В итоге суд взыскал в пользу двух фабрик суммарно 7,3 млн рублей. Не так уж и много.

Отметим, что "Приморский кондитер" наверняка продолжит отстаивать свои права в апелляционном суде, а затем и далее, вплоть до Высшего Арбитражного суда.

В заявлении, поданном в конце 2012 года, говорится, что "Примкон" производит и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками компаний холдинга. В том числе конфеты "Приморские классические "Птичье молоко", "Приморские кофейно-сливочные "Птичье молоко", "Красный Маг", "Карабум", "Мишка-Косолапов", "Ластонька", "Приморская ластонька", "Школьные-Шкодные", "Забавушка", шоколадные батончики "Соблазн" (всего 25 позиций). Истцы просят взыскать с ответчика по 5 млн рублей за каждый товарный знак.

Москвичи предоставили в суд архивные документы о том, что их компании исторически выпускали оспариваемую продукцию.

Досье

"Примкон" - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке. За 2011 год предприятие выпустило 3 тыс. 945,5 тонны продукции, что на 1,3% больше, чем в 2010 году. Его уставный капитал составляет 77,276 тыс. рублей, единственным акционером является ЗАО "СГБ Хран" (Владивосток).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.