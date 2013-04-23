Альянс строителей Приморья не останется в стороне от происшествий на стройках Владивостока

По уставу саморегулируемая организация строителей подчиняется общему собранию и поэтому должна периодически отчитываться о работе перед своими членами. Совет СРО «Альянс строителей Приморья» принял решение о проведении очередного отчетно-выборного общего собрания 23 мая. В утвержденную советом повестку дня вынесены: подведение итогов работы, утверждение годового бухгалтерского отчета, отчеты председателя ревизионной комиссии, совета и директора, прочие организационные вопросы.

Однако этой формальной повесткой будущее собрание не ограничится. Поскольку около 40% членов Альянса строителей Приморья иногородние, то решено, что весь день руководителей компаний, которые примут участие в этом собрании, должен пройти полноценно.

- В первой половине дня мы проведем «день самообразования» для руководителей, исходя из того, что эта роль постоянно требует повышения квалификации, - сказал директор СРО «АСП» Сергей ФЕДОРЕНКО. - Руководителю тоже нужно освежать и пополнять свои знания. Такие мини-курсы мы проведем впервые. А вторую половину дня посвятим непосредственно собранию.

Поскольку времени на учебу будет немного, его решено посвятить двум важнейшим для руководителей вопросам. Первый - это тайм-менеджмент, или правила планирования собственного времени. Многие руководители сегодня буквально живут на работе. Когда для всех других рабочий день заканчивается и они уходят, то для руководителей начинается еще один, когда они могут спокойно поработать. Те, кто себя посвятил стройке, зачастую не видят ни семьи, ни хорошего отдыха и часто даже не доживают своего срока… Но так нельзя. Руководителю надо уметь так планировать собственное время, оптимизировать его и жить по этому плану, чтобы у него оставалось время и на все остальное. О правилах этого искусства участникам собрания СРО напомнит тренер-консультант.

А второй - это «освежить» знания по «искусству переговоров». Руководители строительства - переговорщики-практики. Им постоянно приходится договариваться со всеми - с поставщиками, заказчиками, подрядчиками, с персоналом своей компании. Но эту практику полезно сверить с теорией, с правилами, которые забываются. Чтобы потом договариваться было легче, быстрее и эффективней…

Непосредственно в ходе самого общего собрания СРО будет рассмотрена одна из актуальных строительных проблем - качество ведения бетонных работ.

- Мы считаем необходимым отреагировать на факты обрушения бетонных конструкций на строящихся во Владивостоке зданиях, которые произошли в последнее время, - отметил Сергей Владимирович. - Это, прежде всего, случай с торговым центром на ул. Полетаева, где работал наш генподрядчик, хотя бетонные работы вели северокорейцы, состоящие в другом СРО. И - полностью разрушившийся дом на ул. Иртышской. Там тоже работали не наши члены. Но оба эти случая тревожны для всех строителей. А для нас - особенно, потому что в рядах Альянса сегодня состоят почти все северокорейские компании, занимающиеся в крае выполнением бетонных работ.

Проанализировав тревожную ситуацию с качеством бетонирования, совет СРО посчитал правильным обсудить ее на общем собрании и принять «меры реагирования».

К сожалению, в условиях проходящей в строительной отрасли реформы техрегулирования критерии качества оказались неопределенными. На сегодня прежние СниПы (строительные нормы и правила) отменены, и им на смену приняты технические регламенты. Строители считают, что в этих нормативных «новоделах» мало конкретики и работать по ним нельзя - им еще требуется хорошая «обкатка».

Национальным объединением СРО строителей России НОСТРОЙ утвержден регламент производства бетонных работ, но для Приморья он оказался неподходящим. В нем за основу взято производство бетонных работ с использованием несъемной опалубки, а в нашем крае эта технология из-за ее дороговизны еще не развита, и строители работают со съемной опалубкой, о которой в предложенном регламенте нет ни слова.

Поэтому сегодня прежние СниПы по бетонным работам хотя и не являются обязательными к исполнению, но остаются для строителей определенным ориентиром в работе. На их основе и решено разработать, предложить собранию и утвердить свой документ - стандарт саморегулирования по бетонным работам, который будет обязателен для всех членов СРО «АСП».

Сейчас этот стандарт разрабатывается рабочей группой СРО, в которую входят руководитель компании «Дальстройбизнес-II» Александр СУББОТИН, директор компании «Приморский холдинг» Николай СИГИНУР, а возглавляет ее директор компании «Строймонолит» Дмитрий КОСАРЕВ. К этой работе привлекаются и юристы. Документ должен получиться полезным и диктовать такие правила работ по бетону, чтобы исключить обрушения и несчастные случаи.

После принятия общим собранием этого стандарта он станет обязательным для всех членов СРО.

Но своим стандартом решено не ограничиваться. В контрольном комитете СРО появится специнспектор по надзору за бетонированием. Он в какой-то степени будет дублировать работу по контролю над качеством ведения на объектах бетонных работ со стороны госстройнадзора и самих компаний. Однако повышенное внимание к вопросу контроля и со стороны СРО будет только на пользу дела - чтобы избежать на стройках возможных ЧП. Заказчики получат дополнительную уверенность, что там, где с бетоном работают компании из Альянса строителей Приморья, есть и контроль, и надзор, и ответственность.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.