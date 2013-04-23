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Гаджеты позволяют управлять компанией на расстоянии

23 Апреля 2013, 12:12 | Владивосток

Для того чтобы управлять компанией, необязательно постоянно находиться в офисе - современные технологии сегодня развиты настолько, что позволяют руководить на расстоянии. О том, как осуществлять удаленное управление компанией и при этом не потерять ее, рассуждали участники Клуба руководителей бизнеса «Свежий ветер» на очередном заседании.

«У каждого руководителя рано или поздно появляется  желание управлять бизнесом на расстоянии. Больше путешествовать, больше уделять времени стратегическим вопросам, а не текучке, больше проводить времени со своей семьей. Но это делают единицы, - говорит президент клуба «Свежий ветер» Ирина ВЫСОЦКАЯ. – Именно поэтому в ходе очередного заседания мы решили вместе с экспертами обсудить этот вопрос и понять, насколько управление на расстоянии возможно».

Приглашенные эксперты – Наталья ИВАНОВА, директор сети магазинов iShop, и Иван БОГДАНОВИЧ, представитель магазина ОМ, рассказали собравшимся о трех возможностях, которые сегодня открывает руководителям бизнеса современная мобильная техника – с ее помощью можно не только обмениваться информацией, но и контролировать сотрудников, проводить совещания и планерки.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
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