ВАКАНСИИ: Владивостокцев приглашают на работу в Пекин

«КАРЬЕРА-ФОРУМ»

(г.Владивосток, ул.Светланская, 13, тел.: (423) 2-300-490, 2-413-749, факс: (423) 2-300-445, 2-413-750 www.kforum.ru, e-mail: kforum@kforum.ru)

1. Дивизионный директор, Пекин (производитель и дистрибьютор строительных материалов). Организация сети региональных представительств на территории РФ; подбор, обучение, контроль работы персонала; контроль выполнения плановых показателей по продажам; развитие клиентской базы; ведение переговоров; контроль отгрузок и платежей; мониторинг рынка и конкурентной среды; анализ результатов работы, самостоятельное планирование целей и задач; отчетность. В/о, опыт управления оптовыми продажами в должности начальника отдела продаж и выше от 2-х лет; опыт личных продаж, активного поиска клиентов, понимание технологии продаж и развития региональной сети (home office). З/п - по итогам собеседования (от 100 т. р.+ переменная составляющая), компенсация проживания, питания, оплата 1 раз в год полета в Россию (отпуск), соц. гарантии. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.

2. Главный инженер (капитальное строительство). Разработка перспективных и текущих планов строительства, реконструкции, планов ввода в эксплуатацию объектов строительства; контроль исполнения контрагентами обязательств по договорам; обеспечение необходимой информацией для разработки проектно-сметной документации и материалов по объектам строительства; сдача, приемка, ввод в эксплуатацию объектов строительства; согласование с органами, осуществляющими тех. надзор. В/о (ПГС - желательно), опыт работы с аналогичными обязанностями от 7 лет; знание английского языка (разговорный, знание технической лексики). З/п - по рез. собеседования (до 100 т. р.), официальное оформление, соц. гарантии. ekaterina@kforum.ru Посохина Екатерина.

3. Инженер ОКС (капитальное строительство). Контроль над проектированием, своевременной выдачей проектно-сметной документации, согласование проектной документации с надзорными организациями, контроль над подготовкой документации для приемных комиссий по законченным объектам, на разработку проектных решений; проверка разрабатываемых проектов техдокументации, стандартов, нормативных документов; работа по получению техусловий. В/о (профильное), опыт работы в данной должности в строительной или проектной организации от 2-х лет; уверенный пользователь ПК, AutoCAD, ГРАНД Смета. З/п - 45 т. р., официальное оформление, соц. гарантии. ekaterina@kforum.ru, Посохина Екатерина.

4. Менеджер по продажам металлорежущего инструмента (производственно-коммерческая компания). Поиск клиентов (крупные и мелкие производственные предприятия); заключение контракта на поставку; отслеживание логистических путей; своевременное предоставление клиенту информации по поставке и обслуживанию оборудования. В/о или средне-техническое (желательно в области машиностроения); знание 1С: управление торговлей; опыт продаж, производства, обслуживания производственной техники. З/п от 30 т.р. (+ % от продаж после испытательного срока), перспектива карьерного роста, обучение. inna@kforum.ru. Самсоненко Инна.

5. HR-менеджер (оптово-розничная компания). Анализ внутренней структуры компании, выявление потребности в поиске/подборе/обучении персонала по ПК и ДВ; разработка и создание HR-регламентов, инструкций, процессов: подбора, кадрового резерва, мотивации, адаптации, развития, командообразования, обучения, корпоративной культуры, мероприятий; отчетность/бюджетирование в рамках своей зоны ответственности. В/о, опыт работы в аналогичной должности в структурированной компании (свыше 50 человек, имеющей филиальную сеть) от 3-х лет, л/а, умение проводить тренинги (в т.ч. в «полях»). З/п по результатам собеседования (40-60 т.р.), соц. гарантии, командировки по ПК и ДВ. smirnova@kforum.ru, Смирнова Кристина.

«УСПЕХ»

(г.Владивосток, ул.Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22

web: www.uspeh-vl.ru,

e-mail: office@uspeh-vl.ru)

1. Главный бухгалтер в крупную компанию (алкоголь). Требования: 40-50 лет, в/о, опыт работы от 10 лет в должности главного бухгалтера (крупных компаний), знание 1С – версия 8.2, организаторские, аналитические способности, требовательность, обязательность. Обязанности: ведение и контроль бухгалтерского учета (ОСНО, УСНО), составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, управленческая финансовая отчетность, разработка схем по минимизации налогообложения, анализ заключаемых договоров, работа с проверяющими органами, управление отделом бухгалтерии (5 человек). Преимущества: компания входит в состав крупного стабильного холдинга, хорошие перспективы профессионального роста, р-н Второй Речки.

2. Начальник отдела продаж (банк). Требования: в/о, опыт работы в банковской структуре, знание банковских продуктов (кредитование; ВЭД), высокий уровень коммуникативных компетенций. Обязанности: прямые продажи банковских услуг корпоративным клиентам, организация системной работы специалистов отдела продаж, постановка личных планов и контроль за их выполнением, ведение автоматизированной базы данных, организация и контроль за заполнением «воронки продаж», подготовка презентаций, ежемесячных отчетов по выполнению планов продаж. Преимущества: крупный банк, соцпакет.

3. Супервайзер (производитель). Требования: в/о, 25-30 лет; успешный опыт на позиции супервайзера; отличное знание технологии продаж, высокий уровень коммуникативных навыков, презентабельный внешний вид. Обязанности: контроль работы команды торговых представителей, обучение и мотивация, обеспечение исполнения плана продаж, контроль дебиторской задолженности, принятие мер по снижению дебиторской задолженности, мониторинг деятельности конкурентов. Преимущества: крупная компания-производитель, перспектива карьерного роста, компенсация связи.

4. Региональный менеджер (производитель). Требования: в/о, до 35-45 лет; опыт работы с дистрибьюторами, с регионами, готовность к командировкам (80% рабочего времени). Обязанности: ведение переговоров с ключевой розницей, работа с дистрибьюторами на территории Сахалина; логистика с материком по товару; обучение супервайзеров, выполнение планов по продажам; маркетинг. Преимущества: крупная компания-производитель, возможность карьерного роста, компенсация ГСМ, связи, возможность переезда на Сахалин (оплата переезда, жилья).

5. Руководитель складского подразделения. Требования: в/о (техническое), опыт работы с централизованным управлением транспортно-складской логистикой. Обязанности: разработка логистической бизнес-стратегии; выбор поставщиков транспортно-экспедиторских услуг; разработка технологии перевозок грузов различных товарных категорий; оптимизация качества и сроков доставки грузов; внедрение технологии складской логистики в розничной сети при наличии распределительного центра; организация складского учета товародвижения; управление сотрудниками отдела; контроль за соблюдением лимитов товарных запасов, взаимодействие с категорийными менеджерами. Преимущества: карьерный рост до директора по логистике.

6. Директор по работе с персоналом. Требования: высшее профильное образование, опыт работы в hr от 3-х лет в крупных компаниях с большим штатом; знание всех направлений HR, современных концепций управления персоналом; готовность к командировкам по краю. Обязанности: подбор персонала; внедрение системы адаптации и мотивации персонала; организация проведения оценки профессиональных компетенций сотрудников; создание индивидуальных планов развития, взаимодействие с учебными центрами; обучение, постановка навыка собеседования руководителям. Преимущества: создание отдела персонала и руководство им; возможность выстроить свою систему работы с персоналом; компенсация командировочных расходов.

7. Ведущий тренер в федеральную компанию. Требования: желательно до 40 лет, опыт работы в сфере FMCG, навыки обучения торгового персонала, знание продаж, отличные навыки самопрезентации, умение держать аудиторию, создавать динамику. Обязанности: проведение тренингов для различных категорий торгового персонала, подготовка программ обучения c учетом региональных особенностей (ДФО). Преимущества: крупная федеральная компания, внутрикорпоративное обучение, официальное оформление.

8. HR-manager. Требования: высшее профильное образование, опыт работы на позиции HR-менеджера (в компании со штатом не менее 50 чел.) от 3 лет либо на позиции руководителя отдела управления персоналом от 1 года; знание современных HR-технологий. Обязанности: аудит существующей штатной структуры компании; выстраивание системы подбора персонала; выявление потребности обучения в компании; разработка плана корпоративного обучения; подбор; создание системы адаптации, мотивации персонала; создание кадрового резерва; формирование основ и стандартов корпоративной культуры; организация корпоративных мероприятий. Преимущества: комфортабельный офис, бесплатное питание.

9. WEB-программист. Обязанности: работа в составе группы разработчиков по сопровождению и развитию корпоративной информационной системы. Взаимодействие с пользователями и бизнес-аналитиками в части постановки и уточнения задач, оценка трудозатрат, написание кода, тестирование и отладка, участие в ревью кода. Требования: HTML/Jscript/CSS - не менее 1 года, ASP.NET 4.0 - не менее 1 года, MS SQL 2005/2008 (T-SQL) - не менее 1 года, Visual Studio 2010 - не менее 1 года. Требования к знаниям: английский язык – способность самостоятельно читать MSDN, теория реляционных СУБД. Условия: обсуждаются индивидуально.

10. Технический писатель 1С. Требования: м., ж., 23-45 лет, высшее образование, техническая грамотность, умение ясно и доступно излагать техническую информацию, аналитическое мышление, знание платформы 1С 8.2. Обязанности: консультирование и обучение пользователей; написание документации по существующему функционалу и по новому функционалу (руководство пользователя, описание бизнес-процессов, инструкций); ведение реестра обращений для целей выявления слабых мест в знании функционала; подготовка к тестированию и проведение тестирование пользователей. Преимущества: крупная, стабильная компания; р-он работы: 2я речка.

11. Молодой специалист. Обязанности: работа по сопровождению системы на базе 1С предприятия 7.7 в составе группы. Требования: высшее образование (профильное образование в области информационных технологий), опыт программирования, как минимум в рамках учебных задач в вузе, теория/практика работы ERP/CRM систем. Личные качества: системное мышление, ответственность, аккуратность, инициативность, умение работать в команде.

12. Дизайнер-конструктор, можно без опыта (итальянская кухонная мебель). Требования: мужчина до 40 лет, в/о по специальности, опыт - желательно, грамотность, хорошая вузовская подготовка, уверенный пользователь ПК, отличное знание спецпрограмм AutoCad, 3D Мax. Обязанности: разработка проектной документации: разработка и расчет конструктивных решений, выполнение чертежей, подбор бытовой техники, осуществление замеров, работа с клиентами, обсуждение текущих вопросов со строителями. Преимущества: стабильная, надежная компания с развитой сетью выставочных залов - 17 лет на рынке, расширенное производство, отличные перспективы профессионального роста, интересные проекты, обучение, дружный коллектив.

13. Зам. директора филиала (транспортная логистика). Требования: в/о, опыт успешных продаж, управленческий опыт работы, наличие автомобиля, 1С, самоорганизованность, стрессоустойчивость. Обязанности: контроль работы филиала (в подчинении 5 человек), обеспечение продаж в зоне действия филиала, наработка активной клиентской базы, организация и контроль работы торговой и складской службы, административно-хозяйственная деятельность, командировки. Преимущества: филиалы компании открыты в 87 городах страны, самостоятельность позиции, перспектива расширения филиала, профессиональный рост, обучение в главном офисе (Москва), место расположения: г. Артем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.