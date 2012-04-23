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"Аэрофлот" возьмет загрузку рейсов "Владивосток Авиа" под свое управление
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. Акционеры ОАО "Владивосток Авиа" на внеочередном собрании 29 мая рассмотрят вопрос одобрения сделки с заинтересованностью с ОАО "Аэрофлот", владеющего 52,156% приморской авиакомпании.
Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить сделку, предметом которой является коммерческое управление "Аэрофлотом" загрузкой рейсов "Владивосток Авиа" в рамках код-шерингового соглашения, включая ценообразование и продажу билетов.
В сообщении "Владивосток Авиа" говорится, что стоимость обязательств "Аэрофлота" по сделке не превышает 7 млрд рублей с учетом прогнозирования перевозок в объеме не менее 5 тыс. 574 одинарных рейсов, выполняемых "Владивосток Авиа" за срок с 1 июня по 31 октября 2012 года.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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