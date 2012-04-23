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Владивосток, готовясь к Саммиту АТЭС-2012, продегустирует "Вкус Америки"
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. Кулинарной индустрии Владивостока представят продукты американских производителей.
Во Владивостоке 25 апреля с 10.00 до 14.00 в здании ресторана Pizza M Grill (ул. Светланская, 51-а) пройдет презентация американских продуктов питания под названием «Вкус Америки», сообщает Генеральное консульство США на Дальнем Востоке России.
Организаторами мероприятия являются Торговое Представительство Министерства Сельского Хозяйства США и Генеральное консульство США во Владивостоке.
«Многие американские продукты хорошо известны на Дальнем Востоке России и по праву пользуются отличной репутацией, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Курран. – Сейчас, когда до Саммита АТЭС осталось несколько месяцев, мы решили еще раз продемонстрировать, как продукция американских фермеров, обладающая отменным качеством и вкусом, может помочь хозяевам принять гостей форума на самом высоком уровне».
«Вкус Америки» проводится при поддержке Американской Федерации по Экспорту Мяса, Бюро по Грушам США, Вашингтонской Яблочной Комиссии, Совета Производителей Миндаля штата Калифорния, Совета поставщиков гороха и чечевицы США.
Почетным гостем мероприятия станет Директор Торгового Представительства Министерства Сельского Хозяйства США Дианна Аяла, которая вместе с Генеральным консулом Сильвией Курран выступит на открытии презентации.
«Американские продукты обладают рядом ценных качеств и большим разнообразием, что делает их идеальной основой как для домашней кулинарии, так и для ресторанных блюд, - рассказывает Дианна Аяла. – Поэтому ключевыми моментами «Вкуса Америки» станут мастер-классы, которые продемонстрируют, как раскрыть во всей полноте вкус и аромат продуктов из США».
Для проведения мастер-классов организаторы пригласили ведущих профессионалов индустрии гостеприимства. Австриец Эрвин Петерс – победитель конкурса «Кулинарный Олимп» (2005 г., Москва) - обладает обширным опытом работы в ресторанах разных стран и культур. Помимо Австрии, он работал в Швейцарии и Кувейте, после чего стал заметной фигурой в кулинарном бизнесе Москвы – в его послужном списке рестораны «Вена» (пятизвездочная гостиница «Марко Поло»), «Монте Карло», «Россини», «Конкорд», стейхаус «Гроссбиф» и стейк-ресторан «Эль Гаучо». Участники мастер-класса узнают тонкости приготовления и смогут оценить вкус различных холодных закусок, горячих салатов и других блюд, приготовленных по рецептам Эрвина Петерса из американской говядины, свинины, картофеля, гороха, чечевицы, груш, чернослива, миндаля и орехов пекан.
Еще одна часть программы – презентация TROPICS, уникального продукта, изготавливаемого по инновационной технологии заморозки натуральных ягод и фруктов. Многократный призер чемпионатов по флейрингу Юрий Феликиди (Москва) проведет мастер-класс о возможностях использования TROPICS в современной барной индустрии в качестве основы для приготовления коктейлей.
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