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Во Владивостоке штрафуют нарушителей порядка и чистоты
ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжают свою работу административные комиссии всех пяти районов города.
В числе самых распространенных правонарушений остается сброс мусора в неположенном месте гражданами, а также непринятие мер по уборке прилегающей территории предприятиями и организациями (ст. 7.21 закона Приморского края №44-КЗ от 05.03.2007 "Об административных правонарушениях в Приморском крае").
Так, на прошедшем заседании административной комиссии Первореченского района было рассмотрено 65 дел об административных правонарушениях, из них 26 - по ст. 7.21. В числе нарушителей санитарного состояния оказались и индивидуальные предприниматели. За непринятие мер по вывозу бытовых отходов на владельцев торговых точек, расположенных в Днепровском переулке, 4, и на улице Печорской, 12, были составлены протоколы.
В ходе заседания административной комиссии ответчики заверили, что мусор был незамедлительно убран, и впредь такого не повторится. Членами комиссии по результатам объяснений со стороны нарушителей было принято решение о наложении минимального штрафа, предусмотренного статьей 7.21, - 5 тысяч рублей.
Административные комиссии напоминают, что за неуплату штрафа в установленное время ответчику придется иметь дело уже с судебными приставами, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
"Золотой Рог".
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