На прибрежных территориях Дальнего Востока хотят создать продвинутые рыбные рынки

Создание на территории прибрежных субъектов Дальнего Востока торгово-логистических центров международного уровня по продаже морских биоресурсов через систему электронных торгов обсудили на совещании в Минвостокразвития России.

Совещание состоялось в Хабаровске под председательством заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Дмитрия Шелехова с участием представителей Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства РФ и субъектов РФ в ДФО. Обсуждение прошло в рамках подготовки проекта государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года».

«Учитывая социально-экономическую важность рыбопромышленного комплекса для развития Дальнего Востока, принято решение в рамках госпрограммы сформировать отдельную подпрограмму «Развитие рыбоперерабатывающего комплекса». Ведь сегодня государство, наделяя ресурсами рыбохозяйственные предприятия, имеет упущенную выгоду в виде недополученных доходов бюджета, не созданных дополнительных рабочих мест», - отметил, открывая заседание, Дмитрий Шелехов.

Минвостокразвития России на обсуждение представило ряд мероприятий и предложений по изменению действующего законодательства, направленного на развитие рыбохозяйственного комплекса. Одно из предложений Министерства – реализовывать на электронных торгах часть уловов, добытых в российских водах, сообщает пресс-служба аппарта полпреда Президента РФ в ДФО.

Пилотный проект рыбной биржи предлагается запустить в Приморском крае на базе судостроительного завода в Находке с введением крупных припортовых холодильных мощностей на 400 тыс. тонн. Кроме того, предусмотрено строительство холодильников на территории Хабаровского края в Ванино и Советской Гавани по 20 тыс. тонн каждый и на 15 тыс. тонн в Хабаровске. Также запланировано строительство в прибрежных субъектах ряда рыбоперерабатывающих предприятий с глубокой степенью переработки морских биоресурсов.

По мнению ведомства, создание логистических центров на Дальнем Востоке обеспечит национальную и продовольственную безопасность страны.

«Ресурсы должны служить во благо государства и во благо жителей Дальнего Востока. И в поручении Президента по итогам заседания президиума Госсовета написано, что необработанная древесина должна продаваться на аукционах, и необработанные биоресурсы - тоже. Но сегодня это предложение начинают "торпедировать" и рыбаки, и те, кто должен заниматься государственной политикой в сфере рыболовства», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока -полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федерально округе Виктор Ишаев.

Ранее Минвостокразвития России подготовило проект постановления Правительства РФ "О реализации уловов из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства, и произведенной из них рыбной и иной продукции, на товарных биржах".

В ходе совещания заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов высказал мнение, что на рыбной бирже можно будет также реализовывать часть продукции для государственных структур. Однако, по его словам, опыта создания такой торговой площадки в России нет.

«Подобная биржа действует в Пусане. Почему бы не обязать корейцев вложиться в создание такой биржи в России и, например, 30% добытого в наших водах улова реализовывать на электронных торгах на российском берегу. Мы не будем их обязывать продавать только в Россию, можно продать и за рубеж, но с нашей территории. Если это их не устроит, есть Китай. Можно провести между этими странами открытый аукцион за объемы вылова под строительство площадки с холодильником», - предложил В. Соколов.

Он пояснил, что Россия выделяет иностранным государствам по межправительственным соглашениям существенные объемы квот на вылов (добычу) водных биоресурсов в своей исключительной экономической зоне. При этом они обещали хорошие инвестиции в развитие рыбного хозяйства России.

Министерство сельского хозяйства РФ также поддерживает предложение Минвостокразвития России об обязательной продаже части уловов водных биоресурсов.

«Мы вносим предложение о разработке соответствующего законопроекта. И полагаем, дальнейшее взаимодействие даст нам положительный результат», - отметил директор департамента регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Михаил Орлов.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы развития глубокой рыбопереработки, распределения квот, обновления рыбопромыслового флота. Представители ведомств и региона Дальнего Востока заявили о готовности представить соответствующие предложения в проект госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.