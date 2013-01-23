"Приморский кондитер" продолжает выпуск спорных конфет, несмотря на судебную атаку московских фабрик

Арбитражный суд Приморского края отложил на середину февраля судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в сумме 135 млн рублей.

Заседание отложено в связи с тем, что суд и истцы не смогли вовремя ознакомиться со всеми предоставленными документами. При этом истцы настаивают на уточнении объема и стоимости произведенной и реализованной спорной продукции, а юристы "Примкона" парируют, что фабрика не располагает точными сведениями о объемах продаж по торговым знакам.

Как уже сообщал "ЗР", в заявлении, поданном в конце 2012 года, истцы поясняют, что являются правообладателями товарных знаков, перечисленных в исковом заявлении, ОАО "Приморский кондитер" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками истцов. На основании указанных нарушений, истцы просят взыскать с ответчика компенсацию в размере по 5 млн рублей за каждый нарушенный товарный знак.

Ответчик по иску пояснил, что не считает используемые им обозначения сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, и полагает, что истцами неосновательно заявлен размер компенсации в отношении товарных знаков "Соблазн" с различными начинками, "Коровка-Буренка" с различными вкусами, так как имеется предположительно два факта нарушения, а не шесть, как указано истцами. Также, по мнению ответчиков, у истцов отсутствуют убытки вследствие нарушения прав на спорные товарные знаки. "Примкон" также обратился к патентным поверенным с целью получения заключения о наличии сходства до степени смешения с товарными знаками московских компаний.

Истцы, в свою очередь, заявили ходатайство об истребовании у ООО "Фреш-25" и ООО "Североторг" (операторы крпунейших торговых сетей в Приморье. - Прим. "ЗР".) сведений об объемах и стоимости спорной продукции производства "Примкон" за период с 21 сентября 2009 года по 5 декабря 2012 года, пояснив, что для определения справедливого размера взыскиваемой компенсации необходимо установить объем и стоимость произведенной и реализованной спорной продукции. По данным истца, "Фреш-25" отказал в предоставлении запрошенных сведений ссылаясь на коммерческую тайну, а от "Североторга" ответа нет до сих пор.

Представитель "Примкона" сообщил "Золотому Рогу", что фабрика продолжает выпуск оспариваемой продукции и по сей день, а значит, существует угроза подачи следующих исков.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой рог", Владивосток.