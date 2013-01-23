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"Приморский кондитер" продолжает выпуск спорных конфет, несмотря на судебную атаку московских фабрик
Арбитражный суд Приморского края отложил на середину февраля судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в сумме 135 млн рублей.
Заседание отложено в связи с тем, что суд и истцы не смогли вовремя ознакомиться со всеми предоставленными документами. При этом истцы настаивают на уточнении объема и стоимости произведенной и реализованной спорной продукции, а юристы "Примкона" парируют, что фабрика не располагает точными сведениями о объемах продаж по торговым знакам.
Как уже сообщал "ЗР", в заявлении, поданном в конце 2012 года, истцы поясняют, что являются правообладателями товарных знаков, перечисленных в исковом заявлении, ОАО "Приморский кондитер" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками истцов. На основании указанных нарушений, истцы просят взыскать с ответчика компенсацию в размере по 5 млн рублей за каждый нарушенный товарный знак.
Ответчик по иску пояснил, что не считает используемые им обозначения сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, и полагает, что истцами неосновательно заявлен размер компенсации в отношении товарных знаков "Соблазн" с различными начинками, "Коровка-Буренка" с различными вкусами, так как имеется предположительно два факта нарушения, а не шесть, как указано истцами. Также, по мнению ответчиков, у истцов отсутствуют убытки вследствие нарушения прав на спорные товарные знаки. "Примкон" также обратился к патентным поверенным с целью получения заключения о наличии сходства до степени смешения с товарными знаками московских компаний.
Истцы, в свою очередь, заявили ходатайство об истребовании у ООО "Фреш-25" и ООО "Североторг" (операторы крпунейших торговых сетей в Приморье. - Прим. "ЗР".) сведений об объемах и стоимости спорной продукции производства "Примкон" за период с 21 сентября 2009 года по 5 декабря 2012 года, пояснив, что для определения справедливого размера взыскиваемой компенсации необходимо установить объем и стоимость произведенной и реализованной спорной продукции. По данным истца, "Фреш-25" отказал в предоставлении запрошенных сведений ссылаясь на коммерческую тайну, а от "Североторга" ответа нет до сих пор.
Представитель "Примкона" сообщил "Золотому Рогу", что фабрика продолжает выпуск оспариваемой продукции и по сей день, а значит, существует угроза подачи следующих исков.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой рог", Владивосток.
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Комментарии
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предложи матушке своей
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Псевдоним16:24, 23.01.2013#
Насколько мне не изменяет память, Фреш-25 и не существует даже с 2009 года, чтобы такие данные сообщить. Нашим кондитерам желаю успеха и крепких нервов, а ещё пусть оформят авторские права на рецептуры всех своих лучших конфет, и пусть потом москвичи потеют в судах, если, не дай Бог, осмелятся что-то по этой
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Псевдоним16:30, 23.01.2013#
по этой рецептуре выпустить. И для начала, чтобы предъявлять сумму иска, её надо доказать, то есть, доказать СВОЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ. А они простоят от того, что у конфет сменились названия, но приморские конфеты всё равно лучше берут. чем их. А для подсчёта упущенной выгоды нужен сравнительный анализ не только по Владивостоку, но и по стране в целом, причём анализ двух продаж - приморских конфет, являющихся предметом спора, ну и московских с теми названиями. которые москвичи, якобы, запатентовали. Иначе их претензии - просто злоба от бессилия, что они вложились в патенты, мол. всех обхитрили, а фабрики тупо переименовали продукцию и продолжают работать. не бегут на поклон к москвичам. Нашим судьям - ума и рассудительности. Если прогнутся, то дадут им повод всё дальше и дальше наращивать свои аппетиты!
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Как можно нашу птичку вообще есть? из чего складывается такая цена на эти конфеты? у конфет которые рекламируют по центральным каналам такая же цена. а эти ни рекламы ни качества. сделайте за коробку рублей 120 тогда может и возьму.