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"Приморский кондитер" продолжает выпуск спорных конфет, несмотря на судебную атаку московских фабрик

23 Января 2013, 15:20 | Владивосток

Арбитражный суд Приморского края отложил на середину февраля судебное разбирательство по иску ОАО "Рот Фронт" и ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (оба входят в холдинг "Объединенные кондитеры") к ОАО "Приморский кондитер" ("Примкон", Владивосток) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в сумме 135 млн рублей.

Заседание отложено в связи с тем, что суд и истцы не смогли вовремя ознакомиться со всеми предоставленными  документами. При этом истцы настаивают на уточнении объема и стоимости произведенной и реализованной спорной продукции, а юристы "Примкона" парируют, что фабрика не располагает точными сведениями о объемах продаж по торговым знакам.

Как уже сообщал "ЗР", в заявлении, поданном в конце 2012 года, истцы поясняют, что являются правообладателями товарных знаков, перечисленных в исковом заявлении, ОАО "Приморский кондитер" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерские изделия, маркированные обозначениями, которые сходны до степени смешения с товарными знаками истцов. На основании указанных нарушений, истцы просят взыскать с ответчика компенсацию в размере по 5 млн рублей за каждый нарушенный товарный знак.

Ответчик по иску пояснил, что не считает используемые им обозначения сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, и полагает, что истцами неосновательно заявлен размер компенсации в отношении товарных знаков "Соблазн" с различными начинками, "Коровка-Буренка" с различными вкусами, так как имеется предположительно два факта нарушения, а не шесть, как указано истцами. Также, по мнению ответчиков, у истцов отсутствуют убытки вследствие нарушения прав на спорные товарные знаки. "Примкон" также обратился к патентным поверенным с целью получения заключения о наличии сходства до степени смешения с товарными знаками московских компаний.

Истцы, в свою очередь, заявили ходатайство об истребовании у ООО "Фреш-25" и ООО "Североторг" (операторы крпунейших торговых сетей в Приморье. - Прим. "ЗР".) сведений об объемах и стоимости спорной продукции производства "Примкон" за период с 21 сентября 2009 года по 5 декабря 2012 года, пояснив, что для определения справедливого размера взыскиваемой компенсации необходимо установить объем и стоимость произведенной и реализованной спорной продукции. По данным истца, "Фреш-25" отказал в предоставлении запрошенных сведений ссылаясь на коммерческую тайну, а от "Североторга" ответа нет до сих пор.

Представитель "Примкона" сообщил "Золотому Рогу", что фабрика продолжает выпуск оспариваемой продукции и по сей день, а значит, существует угроза подачи следующих исков.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: бизнес  рот фронт  конфеты  производство  иски  примкон  суд  товарные знаки 



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Комментарии

  • Псевдоним16:21, 23.01.2013#

    Как можно нашу птичку вообще есть? из чего складывается такая цена на эти конфеты? у конфет которые рекламируют по центральным каналам такая же цена. а эти ни рекламы ни качества. сделайте за коробку рублей 120 тогда может и возьму.

  • Псевдоним16:30, 23.01.2013#

    так попробуй съешь - узнаешь как можно есть! очень вкусно! и не дорого - 400 грамм по 230 рублей - даром!

  • Псевдоним16:33, 23.01.2013#

    видимо слаще говна не ел

  • Псевдоним16:41, 23.01.2013#

    не знаю. в отличие от тебя (раз сравниваешь). я г. . . но не ем. я лучше наши конфетки, а ты продолжай своё г)))

  • Псевдоним16:43, 23.01.2013#

    говноед, протестируй моё-сладкое оно или как, интересно очень?

  • Псевдоним16:46, 23.01.2013#

    предложи матушке своей

  • Псевдоним16:42, 23.01.2013#

    Ты либо больной, либо засланец московкий! Птичье молоко наше лучше, чем московские конфеты, поэтому они и бесятся, что их товар не очень продаётся здесь.

  • Псевдоним16:44, 23.01.2013#

    да ладно дело вкуса все это. но ценник барыжный!!!!

  • Псевдоним02:09, 30.03.2013#

    действительно наши московские конфеты и рядом не стояли с приморскими, в Седьмом континенте продавали приморскую птичку, качество волшебное, жаль на московский рынок редко доходит такая чудесная продукция из Владика.

  • Псевдоним02:11, 30.03.2013#

    а качественные конфеты из натурального сырья не могут стоить 120 рублей за кг!

  • Псевдоним16:24, 23.01.2013#

    Насколько мне не изменяет память, Фреш-25 и не существует даже с 2009 года, чтобы такие данные сообщить. Нашим кондитерам желаю успеха и крепких нервов, а ещё пусть оформят авторские права на рецептуры всех своих лучших конфет, и пусть потом москвичи потеют в судах, если, не дай Бог, осмелятся что-то по этой

  • Псевдоним18:38, 23.01.2013#

    Это Ратимир не существует, Фреш перекупил.

  • Псевдоним16:30, 23.01.2013#

    по этой рецептуре выпустить. И для начала, чтобы предъявлять сумму иска, её надо доказать, то есть, доказать СВОЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ. А они простоят от того, что у конфет сменились названия, но приморские конфеты всё равно лучше берут. чем их. А для подсчёта упущенной выгоды нужен сравнительный анализ не только по Владивостоку, но и по стране в целом, причём анализ двух продаж - приморских конфет, являющихся предметом спора, ну и московских с теми названиями. которые москвичи, якобы, запатентовали. Иначе их претензии - просто злоба от бессилия, что они вложились в патенты, мол. всех обхитрили, а фабрики тупо переименовали продукцию и продолжают работать. не бегут на поклон к москвичам. Нашим судьям - ума и рассудительности. Если прогнутся, то дадут им повод всё дальше и дальше наращивать свои аппетиты!

  • Псевдоним16:34, 23.01.2013#

    +1 такие деньги за эти конфеты не алё!!! Попробуйте птичку производителя "РотФронт", ничем не отличаются это раз, а, во-вторых право на указанное "наименование" конфет принадлежит именно им

  • Б23216:43, 23.01.2013#

    Сам пробуй московская жидяра, а мы только ПК будем поддерживать.

  • Псевдоним16:43, 23.01.2013#

    ещё один засланец московский! Это какие же рот фронты ты пробовал? Сами москвичи признают, что их птичье молоко полное дерьмо по сравнению с нашим.

  • Псевдоним16:46, 23.01.2013#

    Ты че так бозаришь упырь, сцука тока и можете что тут базарить олени, почитайте законодательство, а лучше придите в ПК и спросите есть ли у них Свидетельство на регистрацию товарного знака этих конфет или фирменного наименования, а потом базарьте

  • Псевдоним16:49, 23.01.2013#

    тут патриоты собрались. им куй че объяснишь!

  • Псевдоним16:45, 23.01.2013#

    война псевдонимов бл*ять)))

  • Псевдоним16:46, 23.01.2013#

    Вкуснее нашей "Птички" нет! Птичка от "РотФронт" несъедобная, шоколад там вообще как пластилин. А Фреш-25 молодцы, что отказали давать информацию. Респект "Приморскому кондитеру".

  • Псевдоним16:48, 23.01.2013#

    ладно псы, тихо. все равно скоро будем чак чак жрать

  • Псевдоним17:00, 23.01.2013#

    Наша "птичка" самая вкусная!!! и цена нормальная!!! В этих конфетах я уверенна всегда!!!

  • Псевдоним02:15, 30.03.2013#

    в Омерику отвез упаковку конфет, омериканские други сказали вкуснее в жизни ниче не ели))))))

  • Псевдоним17:06, 23.01.2013#

    вот москали, своих мозгов нет что-нибудь нормальное придумать, так они наше заимствуют, совсем уже оборзели, все к рукам пригребли, воры поганые!

  • ДЛЯ НЫТИКОВ17:08, 23.01.2013#

    ХВАТИТ НЫТЬ!!!

  • Псевдоним17:22, 23.01.2013#

    Даешь республику. . .

  • Ленин17:23, 23.01.2013#

    Конечно отделяемся. Нах нам москалей кормить.

  • Сладкоежка17:40, 23.01.2013#

    Твари ненасытные!!! Народ, налегаем на нашу продукцию!Наша продукция и птичка самая лучшая и самая вкусная. Особенный респект производителям за новый кофейно-сливочный вкус и шоколад с водорослями и морской солью!

  • Дерсу Узала17:39, 10.02.2013#

    ФАБРИКА ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР производит самые лучшие конфеты в мире!!!!!!!! Московская с, , , ань и рядом не стояла.

  • Псевдоним21:17, 23.01.2013#

    гамно ваш приморский кондитер из китайского гамна все делают

  • Сладкоежка14:35, 24.01.2013#

    Про гамно поговорили уже, см. выше, засланец.

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