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Владрыбпорт недобрал рыбы, но заработал на контейнерах
ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ZRPRESS. ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт) продолжает поиск высокодоходных грузов. В 2011 году порт увеличил перевалку грузов по сравнению с 2010 годом на 32,3%, до 2 млн 305 тыс. тонн. При этом перевалка рыбы сократилась на 9,5%, а контейнеров выросла в 1,4 раза.
В 2011 году ВМРП обработал 730,1 тыс. тонн навалочных грузов (+35,19% к 2010 году), 306 тыс. тонн металлолома и металлоизделий, 148,4 тыс. тонн рыбопродукции.
Перевалка грузов в контейнерах выросла на 42,3% - до 108,767 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
В компании отмечают, что значительный рост грузооборота в 2011 году стал возможен благодаря постоянному обновлению материально-технической базы порта.
Досье "ЗР"
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - стивидорная компания на территории порта Владивосток. ЗАО "Геотэкс" (Москва, 100% принадлежит председателю совета директоров ОАО "Владрыбпорт" Александру КАТУНИНУ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций, Asian Metal Resources Group (США) - 26% (27,23% обыкновенных).
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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