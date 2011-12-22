«Газпром» обещает газифицировать россиян на 95%

Приоритетом номер один для «Газпрома» является российский потребитель, заявил глава корпорации Алексей МИЛЛЕР на встрече с главными редакторами региональных СМИ России. И основная часть дохода также должна формироваться с российского газового рынка, отметил глава самой крупной монополии страны, но утешил: мировые цены нам не грозят.

Если бы мы продавали газ по тем же тарифам, что в Евросоюз, то получили бы три европейских рынка по доходу, не преминул отметить председатель правления «Газпрома». При этом, упреждая вопросы и упреки по ценам, заверил, что российские потребители как получали, так и будут получать «голубое топливо» по ценам ниже рыночных. И на этот раз, на традиционной ежегодной встрече руководителей компании и главных редакторов региональных СМИ, которая прошла 12 декабря в центральном офисе «Газпрома», Алексей Миллер был более чем убедителен и откровенен, утверждая статус прозрачной и открытой компании.

Глобализм в рамках одной компании

На встрече в Москве (последней, шутили журналисты в связи с начавшимся переездом штаб-квартиры «Газпром нефти» в Санкт-Петербург, где строится «Лахта-центр») выступили руководители основных подразделений по экспортной политике, по добыче газа и нефти, по транспортировке газа, по газификации и нефтесбыту, по электроэнергетике, создав образ стремительно развивающейся глобальной компании мирового уровня.

Вертикально интегрированная государственная компания «Газпром» обладает 18% мировых запасов природного газа и 70% - в России. Сегодня на ее балансе 33 трлн кубометров запасов природного газа, из них 18 трлн - в разработке. На 85-90 лет хватит. Ее доля в мировой добыче - 15%. Кроме того «Газпрому» принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть. Уникальная по мировым масштабам Единая система газоснабжения России составляет 161,7 тыс. км. «В мире есть 6-7 компаний, которым по силам разрабатывать такие месторождения и осваивать такие инвестиции», - неприкрытая гордость звучала в словах Алексея Миллера как заявка на эффективную модель бизнеса.

Досье "ЗР"

В начале декабря стало известно, что в 2011 году «Газпром» вошел в первую десятку рейтинга крупнейших нефтегазовых компаний мира, заняв 10-е место, увеличив свой рейтинг на два пункта. Кстати, подросла и российская нефтянка. «ЛУКойл» сдвинулся с 17-го места на 13-е. «Сургутнефтегаз» поднялся на две ступени, укрепившись на 26-м месте. ТНК ВР также на две - 32-е место. «Новатэк» за год прибавил три позиции - 41-е место. Лишь «Роснефть» в этом году сдала позиции, уступив три строчки рейтинга - 16-е место.

Нам остается только надеяться, что поведение государственной корпорации на российском газовом рынке не ограничится цитированием Карла МАРКСА «Конкуренция порождает монополию, а монополия порождает конкуренцию». Впрочем, кое-что Миллер ставит себе в заслугу справедливо, например, 90% закупок госкорпорация осуществляет у российских производителей.

Диверсификация бизнеса

С глобальными амбициями «Газпрома» связаны и угрозы, которые возникли перед компанией. Как выразился руководитель департамента информационной политики Александр БЕСПАЛОВ, воззвав к патриотическим чувствам журналистов, чтоб не наводили «пятна на солнце»: «Нет ни у нас с вами, ни у России в целом, ни у «Газпрома» друзей за границей. Все хотят нас использовать». И в целях снижения рисков приняты три направления диверсификации бизнеса - рынков сбыта, транспортных потоков (трубопроводов и танкеров со сжиженным газом) и конечных продуктов, помимо природного газа: газоконденсат, метан, сжиженный газ, электроэнергия и газохимические продукты.

Эхо Фукусимы в мировой энергетике - отказ Японии, Германии от АЭС - и вовсе сделало 2011-й звездным годом для «Газпрома».

До последних лет Европа, с которой «Газпром» связывают газовая труба и 40 лет сотрудничества, безусловно, была самым выгодным потребителем. А теперь и надежным. Новые трубопроводы и совместные акционерные инвестиции убирают риски транзитных стран. Так, 8 ноября 2011 года вступила в строй первая нитка «Северного потока» по дну Балтийского моря. В октябре подписано соглашение акционеров по строительству морского участка «Южного потока», и в декабре газовый концерн определился наконец с маршрутом по суше - труба из Черного моря пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на север Италии.

Однако у трубы, как известно, два конца. И недавний кризис показал, что если «Газпром» для ЕС надежен, то Европа для российской корпорации - отнюдь. Односторонний отказ от поставок, активизировавшиеся в ЕС поиски альтернативы российскому газу побудили «Газпром» оглянуться на Восток - нужен экспортный коридор в Азию, где темпы роста таковы, что «Европе и не снились». Если прогнозные потребности Европы в газе на 2030 год - 200 млрд кубов газа в год, то только Китаю потребуется 300 млрд кубов. И в Азию устремились помыслы, инвестиции и новые проекты «Газпрома».

Разворот на Восток - это не только диверсификация рынка сбыта. Сегодня главными газовыми полигонами для «Газпрома» остаются Западная Сибирь и Ямал, откуда идут перекачки газа в центральную часть России и Европу. «Газпром» ставит задачу до 2031 года создать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новые центры добычи газа и синхронно развивать газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ). На Сахалине в заливе Анива за этот год уже отшвартовалось 160 газовозов под погрузку сжиженного газа, а тем временем в своих «айпадах» сотрудники «Газпром экспорта» аккумулируют информацию о потенциальных клиентах в АТР. В случае если Китай и дальше будет тянуть с контрактными ценами по трубопроводу «Якутия - Сковородино», компания готова форсировать строительство третьей очереди СПГ.

И все же главный конкурент Европы - не Азия. Хотя компания работает, по словам Алексея Миллера, «от рынка» - вначале продать, потом добыть и транспортировать до потребителя - половина добытого газа (в 2 раза больше, чем в Европу) идет на внутренний рынок России, пусть и по ценам, в три раза ниже мировых.

Разворот на Восток

Во встрече в Москве принимали участие сразу два редактора Издательской компании «Золотой Рог». Наше столь повышенное внимание именно к «Газпрому» объясняется просто: перспективы развития региона сегодня тесно увязаны с реализацией Восточной программы этой энергетической компанией.

Для дальневосточников сегодня написано немало программ и стратегий - начиная с комплексной федеральной и заканчивая корпоративными от нефтяников, энергетиков, железнодорожников и других транспортников, машиностроительных и перерабатывающих холдингов, малого бизнеса, наконец. И их реализация в немалой степени зависит от энергообеспеченности региона и тарифа. Понять, где заканчиваются благие социальные намерения госкомпании в ее походе на Восток по указу правительства и начинается реальный бизнес глобальной корпорации, - значит получить уверенность, что проекты будут реализованы в срок.

Вопросов у нас было более чем. Можно ли переводить котлы дальневосточных ТЭЦ на газ без риска остаться без тепла? Российская газовая квота в сахалинских проектах - на три года, а что дальше? Когда газ придет на кухню дальневосточников? Когда наконец заполнится труба «Хабаровск - Владивосток»? Реальны ли проекты газохимических комбинатов или дело ограничится второй очередью Анивского СПГ? Трубопровод на Корейский полуостров - из области политической дипломатии или проект с реальными сроками реализации? Газовые месторождения Якутии - про запас или проект трубопровода в Сковородино смогут форсировать так же быстро, как ВСТО-1? Да и по каким ценам получим мы газ и энергию с учетом затрат на обустройство инфраструктуры на новых полигонах и трубопроводах?

Ответы на многие мы получили из уст руководителей «Газпрома», в том числе начальника управления координации восточных проектов Виктора ТИМОШИЛОВА, который подтвердил: Восточная газовая программа - стратегия корпорации на ближайшие 20 лет.

Досье "ЗР"

Восточная Сибирь и Дальний Восток составляют порядка 60% территории Российской Федерации. Начальные суммарные ресурсы газа суши Востока России - 52,4 трлн куб. м, шельфа - 14,9 трлн куб. м. Вместе с тем геологическая изученность газового потенциала региона является самой низкой - 7,3% суши и 6% шельфа.

«Газпром» уже формирует центры газодобычи в Красноярском крае (Юрубчено-Тохомское месторождение - 700 млрд и Собинско-Пайгинское - 170 млрд куб. м), Иркутской области (Ковыктинское - 2 млрд), Республике Саха (Чаяндинское - 1,240 млрд), Сахалинской области (Киринское и Южно-Киринское Сахалинского шельфа - 440 млрд) и Камчатском крае. Синхронно будут развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ) в Приморье, Якутии и Николаевске-на-Амуре. Трубопроводы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» и «Якутия - Сковородино - Хабаровск - Владивосток» соединятся в Единую газотранспортную сеть России.

По заверению Миллера, к 2015 году регион получит равнодоходные с центральной Россией цены для промышленности.

Газ идет

Для реализации далеко идущих проектов к 2030 году «Газпром» рассчитывает прирастить на Востоке до 7 трлн куб. м газа. И с потребителями этих триллионов проблем нет.

Региону нужна новая энергетика - начали переходить на газ ТЭЦ в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке. Потребителями станут мини-ТЭЦ на острове Русском, Владивостокская ТЭЦ-1 и крупные городские котельные Владивостока. Готовы проекты парогазовых ТЭС нового уровня для Находки и Хабаровска. Как признались в «Газпроме», из регионов и от зарубежных инвесторов идут многочисленные заявки на газ для газохимических проектов в Приморском и Хабаровском краях - по производству метанола, диметилового эфира, пропилена, аммиака и химических удобрений. Актуальным становится строительство газохранилища в окрестностях Хабаровска.

Первые проекты вышли на финиш. В сентябре завершен газопровод «Сахалин - Владивосток». Правда, газ для символического факела на о.Русском пришлось использовать из баллонов - компрессорные станции к приморскому газопроводу не готовы. А вот с наполнением трубы проблем не будет, заверили в «Газпроме». Пока в трубопровод «Сахалин - Хабаровск» закачивают газоконденсат в счет 3-летней российской квоты по проектам «Сахалин-1, -2», но в 2012-м начнут давать природный газ Киринские скважины шельфа, с 2016 года - якутские месторождения.

Как признался Виктор Тимошилов, дело за малым - господдержкой, особенно в Якутии. Ведь газовики пришли в дальневосточные дебри, где вовсе нет инфраструктуры. Если все затраты возьмет на себя «Газпром», то никакой инвестор не потянет себестоимость газового кубометра, а дальневосточники будут чураться голубого огня в конфорках сильнее, чем дорогостоящего мазута на котельных.

Впрочем, «Газпром» просит не более, чем сегодня имеют нефтяники региона: дифференцированного подхода к расчету ставки НДПИ (в т.ч. установление нулевой ставки на этапе возврата инвестиций) при добыче газа в регионе, льгот по налогам на прибыль и имущество восточных проектов, снижения или отмены таможенных пошлин на ввоз оборудования для газовых проектов в Якутии, аналоги которого не производятся в России.

Тем более Правительство РФ весьма задолжало дальневосточникам. Если редактора изданий из центральной России возмущались 63% газификации своих регионов, то дальневосточники молчали. У нас стартовать придется с 7%. «Газпром» заверил, что со всеми дальневосточными регионами, кроме Чукотки, уже подписаны соглашения по газификации. Как они выполняются - другой вопрос. В рейтинге Хабаровский и Приморский края числятся во 2-й группе, где срывают графики, но есть шанс наверстать упущенное.

Елена БАРКОВА, «Золотой Рог».