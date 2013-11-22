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Руководить аэропортом Владивосток пока будет бывший замгендиректора по производству

22 Ноября 2013, 11:30 | Владивосток

По сведениям ZRPRESS.RU, акционеры ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) на внеочередном собрании 21 ноября не приняли решение о назначении гендиректора.

"Подведение итогов общего собрания акционеров по вопросу об утверждении кандидатуры генерального директора осуществляет держатель реестра акций АО "МАВ". На текущий момент информация о результатах подсчета голосов в адрес предприятия не поступала. Ожидаемый срок поступления информации - понедельник, 25 ноября", - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "МАВ".

Источники ZRPRESS.RU утверждают, что назначение нового гендиректора задерживается в связи с тем, что у ОАО "МАВ" в ближайшее время должен смениться собственник (сегодня 52,156% акций ОАО "МАВ" принадлежат ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево". - Прим. авт.).

Как уже сообщалось, интерес к управлению аэропортом Владивосток сохраняет компания "БазЭл Аэро", в ведении которой находятся аэропортовые активы "Базового Элемента" Олега ДЕРИПАСКИ.

Гендиректор ОАО "МАВ" Максим ЧЕТВЕРИКОВ, возглавлявший аэропорт с 13 февраля 2009 года, покинул компанию за несколько месяцев до истечения контракта - 15 февраля 2014 года. И.о. гендиректора был назначен Игорь Лукишин, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству.

В прошлом военный, руководитель танкового завода в Уссурийске, на работу в аэропорт он был принят первоначально на должность начальником службы безопасности, и за четыре года дослужился до заместителя по производству. Говорят, что в последнее время отношения у гендиректора и зама испортились, причем настолько, что Четвериков в этом году даже пытался уволить своего протеже.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: аэропорты  МАВ  акции  кадры  собственность  бизнес 



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