«Владивосток Авиа» делает ставку на безубыточность

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на прошлой неделе получило авиаактивы госкорпорации «Ростехнологии», в том числе 52,156% акций ОАО «Владивосток Авиа», из которого «Аэрофлот» в перспективе сделает регионального перевозчика.

Как отмечается в совместном пресс-релизе «Аэрофлота» и «Ростехнологий», ООО «Аэрофлот-Финанс» получило 52,156% акций «Владивосток Авиа», 51% акций «Саратовских авиалиний», 100% «Сахалинских авиатрасс», 100% «Оренбургских авиалиний» и 75% минус 1 акция авиакомпании «Россия». «Ростехнологии» получили 3,55% акций «Аэрофлота».

Досье "ЗР"

Кроме «Аэрофлота» в списке акционеров «Владивосток Авиа» значатся Финпромбанк - 12%, ЗАО «ДАСК» - 9,13%, ООО «Аэро-Груз» - 9,24%.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ ранее говорил, что «Аэрофлот» намерен в течение двух лет вывести получаемые авиаактивы на безубыточный уровень. «Через два года будут генерировать прибыль, может, даже раньше», - сказал он.

По сведениям «ЗР», «Владивосток Авиа» в январе-сентябре 2011 года увеличило чистый убыток по сравнению с показателем аналогичного периода 2010 года более чем в 2 раза - до 834,741 млн рублей. При этом выручка выросла на 6,9% - до 8 млрд 772,557 млн рублей. Как сообщалось ранее, 2010 год авиакомпания закончила с чистым убытком в размере 957,221 млн рублей против 39,113 млн рублей чистой прибыли в 2009 году.

В авиакомпании отмечают, что темпы роста расходов с начала года составили 7,4%. Рост убытка по итогам 9 месяцев 2011 года объясняется увеличением затрат на авиационные ГСМ вследствие резкого роста стоимости авиатоплива и изменением валютного курса, что привело к росту отрицательных курсовых разниц.

Доходы от авиаперевозок по-прежнему являются основными для общества - 95,94%. На 7,4% увеличилась доля регулярных авиаперевозок. Средний пассажирский тариф вырос на 5%. Отметим, что по итогам 9 месяцев 2011 года «Владивосток Авиа» занимает 13-е место в списке крупнейших авиаперевозчиков России, доля в общем пассажирообороте составила 2,9%. Основу летного парка авиакомпании составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь A320 и три A330. В последнее время велись переговоры о заключении договоров на поставку в лизинг четырех Ан-148-100, но, скорее всего, эта тема будет закрыта в пользу других производителей.

Как видим, «Аэрофлоту» на актив жаловаться не приходится. Особенно, в части международных перевозок. Так, достаточно прибыльными считаются направления Владивосток - Япония - Владивосток и Хабаровск - Япония – Хабаровск, на которых «Владивосток Авиа» не имеет прямой конкуренции. Неявную конкуренцию составляют южнокорейские авиакомпании Korean Air (через Сеул) и Asiana Airlines (из Хабаровска через Сеул), а также китайская China Southern Airlines (через Пекин).

На направлении Владивосток - Южная Корея – Владивосток «Владивосток Авиа» «подпирает» Korean Air, неявную конкуренцию составляют перевозки из Южно-Сахалинска (Asiana и «Сахалинские авиатрассы»). На направлении Хабаровск - Сеул прямым конкурентом выступает Asiana.

На перспективном направлени Владивосток - Китай - Владивосток прямым конкурентом «Владивосток Авиа» выступает China Southern Airlines, неявную конкуренцию составляют «Сахалинские авиатрассы» (из Южно-Сахалинска), китайская Hainan Airlines и «Сибирь» (из Иркутска).

На направлении Владивосток - Вьетнам – Владивосток у «Владивосток Авиа» прямых конкурентов нет, неявную конкуренцию из Москвы составляют «Аэрофлот» и вьетнамская Vietnam Airlines.