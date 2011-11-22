Новая технология изготовления ЖБИ запущена во Владивостоке

Это, казалось бы, прописная истина – именно так и требуется: строить больше и дешевле! А получается – «как всегда»…

Пожалуй, надо принимать за аксиому следующий постулат: чтобы строить больше, и строительство новых объектов недвижимости было привлекательным для инвесторов, у них постоянно должны открываться новые возможности. И определяющую роль в их «открытии» играют «прорывные» решения, которые за те же деньги дают существенный экономический эффект, позволяют резко сократить время строительства, значительно приблизить радостный момент, когда построенный объект войдет в строй и начнет окупать себя.

Именно «прорыв» в возможностях инвесторов, строящих во Владивостоке и Приморье, позволит совершить технология изготовления железобетонных изделий на линиях безопалубочного виброформования (ЛБВФ), которая впервые на Дальнем Востоке в пробном режиме на минувшей неделе была запущена на владивостокском предприятии ООО «Комбинат строительных материалов», входящем в холдинговую компанию «Зеленые листья».

Основные инвестиционные показатели проекта ЛБВФ таковы: общий объем инвестиций составляет 250 млн рублей, налоговые отчисления – 13,22 млн рублей, объём выпускаемой продукции – комплект элементов сборно-монолитного каркаса для 100 тысяч кв. метров социального жилья в год по цене 25 000-33 000 рублей за 1 кв. метр, увеличение выпуска железобетонных изделий в 2,5 раза при росте численности персонала всего на 30%.

«Еще два с половиной года назад мы с сомнением смотрели на перспективы развития нашего комбината стройматериалов, - говорит председатель совета директоров холдинговой компании «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО. Были мысли: не продать ли его?! Комбинат эксплуатировал «советское наследие», и это привело к его неконкурентоспособности. Но потом мы приняли очень важное для нас решение: выбрали, с моей точки зрения, перспективнейшую технологию и внедрили. Сегодня мы видим цех, который, по моим наблюдениям, один из лучших в стройиндустрии Российской Федерации. Но это только часть пути. С точки зрения акционеров, мы еще только потратили деньги. И, на мой взгляд, потратили успешно! В ближайшие годы надо доказать, что наша технология конкурентоспособна, экономически выгодна, и мы надеемся на этом заработать. А реконструкция комбината на этом не закончилась. По-настоящему она только началась».

Генеральный директор ООО «КСМ» Сергей СОЛОНЕЦ отметил, что новые линии по выпуску железобетона построены хорошо. И, по его мнению, эта технология на сегодня одна из лучших в мире.

Серьезную надежду по этому поводу высказал директор департамента строительства администрации Приморского края Сергей ЯКУШИН. По его мнению, технология ЛБВФ позволит продукции комбината достойно занять свое место на приморском строительном рынке и увеличить ввод в строй жилья. В этом благородном деле было обещано содействие.

Сейчас в цехе №3 ООО «КСМ» развернуто семь длинных стендов линий безопалубочного виброформования, позволяющих выгонять железобетонную ленту заданной толщины длиной 70 и шириной 1,5-2 метра. В перспективе одна «полуторка» и «двойка» будут модернизированы под выпуск ленты шириной 4,5 метра. И из этих «лент» предполагается нарезать широкий спектр изделий, необходимых для строительства различных объектов в основном гражданского строительства.

Однако на сегодня приоритетным предполагается сделать выпуск комплектов деталей для жилищного домостроения в сборно-монолитном каркасе. Заводские изделия позволят возводить каркасы новых жилых зданий в три раза быстрее, чем это сегодня позволяет технология монолитного каркаса, резко снизить материало- и металлоемкость каркаса, повысить его качество, снизить трудозатраты на стройплощадке. В итоге замены в проекте монолитного каркаса на сборно-монолитный снижение себестоимости строительства жилого здания оценочно может составить до 5-7 тыс. рублей за кв. метр общей площади здания.

Заказы на первые комплекты сборно-монолитного каркаса пока принимать не начинали, но руководство предприятия уверено, что они обязательно будут, поскольку в этой технологии можно строить объекты от 1 до 25 этажей, а в сочетании с «поясами» монолитного каркаса – даже до 40. Кстати, таких в городе пока еще нет.

Предполагается, что первые объекты, построенные с использованием сборно-монолитного каркаса, выпускаемого на новых линиях ЛБВФ, могут появиться в районах новой массовой застройки – Патрокл и Трудовое.

Кстати, можно напомнить, что по генплану Владивостокского городского округа в дальнейшем предполагается активно застраивать районы «Зеленый угол» и прилегающий к поселку Горностай Большой Уссурийский район. А это – совсем по соседству с базой ООО «КСМ», находящейся за ТЭЦ-2.

В режиме отладки технологии линии ЛБВФ будут работать еще пару месяцев, но уже сейчас частники проявили интерес к «отработанному материалу» и выкупают его под свои цели.

К новому строительному сезону, который во Владивостоке обычно начинается в марте, ООО «КСМ» предполагает вывести новые мощности по железобетону на полную нагрузку и накопить на складе значительный объем продукции, которая, безусловно, будет востребована в пиковый для приморских строителей 2012 год.