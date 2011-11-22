www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Олимп» владивостокских дольщиков не обманет

22 Ноября 2011, 00:37 | Владивосток

В ответ на публикацию в газете «Золотой Рог» статьи «Власть не хочет слышать о проблемах владивостокских дольщиков», в которой приводится пример жилого дома по ул. Грибоедова, 46 («Олимп»), строительство которого ведет ООО «ПасификИнвестСтрой», сообщаем следующее:

В феврале 2010 г. в ООО «ПасификИнвестСтрой» произошла полная смена руководства и топ-менеджмента компании, о чем участникам долевого строительства было сообщено письменно.

Строящийся дом нам был передан в готовности 34% после более чем полуторагодичного «замораживания» стройки. Отставание от графика выполнения работ на момент передачи составляло более 3,5 лет; некоторые системы дома были признаны аварийными по причине отсутствия консервации объекта строительства; подвал недостроенного дома на момент передачи был затоплен водой из-за неработающей дренажной системы.

Была проведена экспертиза объекта, на основании которой силами обновленной компании ООО «ПасификИнвестСтрой» выполнены работы по восстановлению объекта, замене утративших работоспособность конструктивных и силовых элементов здания, была заново выполнена дренажная система, проведены работы по достройке подземного паркинга и фасаду, полностью переделан проект отопления жилого дома (с возможностью поквартирного учета тепловой энергии).

В результате этого степень готовности жилого дома поднялась до 90% (таким образом, 56% готовности обновленная компания ООО «ПасификИнвестСтрой» достигла за 1,5 года, невзирая на то, что достаточно большое количество времени и финансовых ресурсов компании было отвлечено именно на восстановление утраченного, а не на строительные работы согласно графику. Это соответствует проектному показателю строительства. В настоящий момент завершены фасадные работы, и дом стал достойным украшением города. Сейчас компания занимается работами, направленными на устранение определенных огрехов при проектировании и на улучшение комфорта в новом доме к показателю, соответствующему заявленному уровню бизнес-класса. В частности, производятся работы по демонтажу опор линий электропередач (ЛЭП) 35кВ, находящихся в непосредственной близости от построенного дома, что ранее не проводилось в строительной практике Владивостока.

Любые изменения сроков сдачи дома подкрепляются письмами, заблаговременно рассылаемыми дольщикам (о чем говорится в вашей статье), что подтверждает желание нашей компании всегда и во всем идти навстречу дольщикам. Любую интересующую информацию дольщики всегда могут получить и получают в офисе нашей компании; любое ответственное должностное лицо всегда открыто для общения с любым дольщиком или его представителем, а также с представителями СМИ.

С.В. ЗОЛОТАВИН, главный инженер ООО «ПасификИнвестСтрой».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru