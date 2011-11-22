«Олимп» владивостокских дольщиков не обманет

В ответ на публикацию в газете «Золотой Рог» статьи «Власть не хочет слышать о проблемах владивостокских дольщиков», в которой приводится пример жилого дома по ул. Грибоедова, 46 («Олимп»), строительство которого ведет ООО «ПасификИнвестСтрой», сообщаем следующее:

В феврале 2010 г. в ООО «ПасификИнвестСтрой» произошла полная смена руководства и топ-менеджмента компании, о чем участникам долевого строительства было сообщено письменно.

Строящийся дом нам был передан в готовности 34% после более чем полуторагодичного «замораживания» стройки. Отставание от графика выполнения работ на момент передачи составляло более 3,5 лет; некоторые системы дома были признаны аварийными по причине отсутствия консервации объекта строительства; подвал недостроенного дома на момент передачи был затоплен водой из-за неработающей дренажной системы.

Была проведена экспертиза объекта, на основании которой силами обновленной компании ООО «ПасификИнвестСтрой» выполнены работы по восстановлению объекта, замене утративших работоспособность конструктивных и силовых элементов здания, была заново выполнена дренажная система, проведены работы по достройке подземного паркинга и фасаду, полностью переделан проект отопления жилого дома (с возможностью поквартирного учета тепловой энергии).

В результате этого степень готовности жилого дома поднялась до 90% (таким образом, 56% готовности обновленная компания ООО «ПасификИнвестСтрой» достигла за 1,5 года, невзирая на то, что достаточно большое количество времени и финансовых ресурсов компании было отвлечено именно на восстановление утраченного, а не на строительные работы согласно графику. Это соответствует проектному показателю строительства. В настоящий момент завершены фасадные работы, и дом стал достойным украшением города. Сейчас компания занимается работами, направленными на устранение определенных огрехов при проектировании и на улучшение комфорта в новом доме к показателю, соответствующему заявленному уровню бизнес-класса. В частности, производятся работы по демонтажу опор линий электропередач (ЛЭП) 35кВ, находящихся в непосредственной близости от построенного дома, что ранее не проводилось в строительной практике Владивостока.

Любые изменения сроков сдачи дома подкрепляются письмами, заблаговременно рассылаемыми дольщикам (о чем говорится в вашей статье), что подтверждает желание нашей компании всегда и во всем идти навстречу дольщикам. Любую интересующую информацию дольщики всегда могут получить и получают в офисе нашей компании; любое ответственное должностное лицо всегда открыто для общения с любым дольщиком или его представителем, а также с представителями СМИ.

С.В. ЗОЛОТАВИН, главный инженер ООО «ПасификИнвестСтрой».