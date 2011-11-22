Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
День НК «Роснефть» пройдет в ДВФУ
День «Роснефти» состоится в Дальневосточном федеральном университете 22 ноября. Организатором мероприятия выступает дочернее предприятие НК «Роснефть» – ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».
В рамках Дня «Роснефти» 22 ноября в ДВФУ состоится встреча представителей НК «Роснефть» в Приморском крае, руководства вуза и ЗАО «ВНХК», где стороны обсудят стратегию развития университета в разрезе реализации проекта нефтехимического комплекса. Кроме того, в программе мероприятия - экскурсия по университету учеников РН-классов и неформальное общение студентов с руководителями ЗАО «ВНХК».
ЗАО «ВНХК» - дочернее предприятие НК «Роснефть» - реализует в Находкинском городском округе проект высокотехнологичного нефтехимического комплекса. Будущему производству, уникальному не только для Приморья, но и для России, потребуются сотни высококвалифицированных специалистов, каких раньше не готовили в крае. Чтобы на эти новые рабочие места могли рассчитывать приморцы, «Восточная нефтехимическая компания» инициировала открытие новых специальностей в ДВФУ. С этим вузом ВНХК связывают долгосрочные партнерские отношения.
Предприятие заинтересовано в притоке молодых специалистов, поэтому активно реализует в крае программу непрерывной подготовки кадров «Школа-Вуз-Предприятие». Профильные «Роснефть-классы» уже открыты в школах Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района, в которых преподаватели ДВФУ учат школьников химии, физике и другим необходимым будущим нефтехимикам предметам.
Новости тематики
- Путин намерен решить кадровую проблему на Дальнем Востоке
- Во Владивостоке учили, как правильно создавать стартапы
- Кадры для предприятий Приморья предложили заказывать в ДВФУ
- Путин рекомендовал бизнесу скинуться по 50 млн рублей на Дальневосточный федеральный университет
- Во Владивостоке молодых ученых приглашают на конкурс
- Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку России презентовали во Владивостоке
- Приморскому бизнесу есть у кого поучиться
- Серия осенних English-классов стартует в Приморье
- Бизнес-школа поможет дальневосточникам
- "Успех" приглашает на тренинг. В Гонконг
Новости раздела
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно