День НК «Роснефть» пройдет в ДВФУ

День «Роснефти» состоится в Дальневосточном федеральном университете 22 ноября. Организатором мероприятия выступает дочернее предприятие НК «Роснефть» – ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».

В рамках Дня «Роснефти» 22 ноября в ДВФУ состоится встреча представителей НК «Роснефть» в Приморском крае, руководства вуза и ЗАО «ВНХК», где стороны обсудят стратегию развития университета в разрезе реализации проекта нефтехимического комплекса. Кроме того, в программе мероприятия - экскурсия по университету учеников РН-классов и неформальное общение студентов с руководителями ЗАО «ВНХК».

ЗАО «ВНХК» - дочернее предприятие НК «Роснефть» - реализует в Находкинском городском округе проект высокотехнологичного нефтехимического комплекса. Будущему производству, уникальному не только для Приморья, но и для России, потребуются сотни высококвалифицированных специалистов, каких раньше не готовили в крае. Чтобы на эти новые рабочие места могли рассчитывать приморцы, «Восточная нефтехимическая компания» инициировала открытие новых специальностей в ДВФУ. С этим вузом ВНХК связывают долгосрочные партнерские отношения.

Предприятие заинтересовано в притоке молодых специалистов, поэтому активно реализует в крае программу непрерывной подготовки кадров «Школа-Вуз-Предприятие». Профильные «Роснефть-классы» уже открыты в школах Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района, в которых преподаватели ДВФУ учат школьников химии, физике и другим необходимым будущим нефтехимикам предметам.