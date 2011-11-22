Мигрантам из Белоруссии и Казахстана разрешения не нужны

Гражданам Республики Белоруссия и Республики Казахстан с 1 января 2012 года для трудоустройства на территории России не требуется получения разрешения на работу. Об этом сообщает Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Владивостока».

Порядок привлечения работодателями иностранной рабочей силы из данных стран изменился после подписания 19 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге правительствами Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, которое будет действовать в рамках договора о создании Единого экономического пространства. Соглашение предусматривает значительное упрощение порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности трудящимся-мигрантом на территории этих государств. Соглашение вступает в силу 1 января 2012 года.

«На основании письма Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2011 № 23-4/2-9953 мы информируем работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, об изменении порядка привлечения граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, - говорит Валентина ДМИТРИЕНКО, начальник отдела по работе с работодателями Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока». - Под «трудящимся-мигрантом» Соглашением понимается лицо, являющееся гражданином государства одной из Сторон, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства другой Стороны, гражданином которого он не является и в котором постоянно не проживает».

Преференции, предоставляемые Соглашением трудящимся-мигрантам, довольно обширны. Например, со следующего года работодатели государства трудоустройства привлекают трудящихся-мигрантов из государств-Сторон без учета ограничений по защите национального рынка труда; мигрантам не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств-Сторон; трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки на миграционный учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоустройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства. Кроме этого, срок временного пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи определяется сроком действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем. В случае же досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством государства трудоустройства.

В связи с этим Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Владивостока информирует предпринимателей, что после вступления в силу Соглашения, то есть с 1 января 2012 года, при заполнении форм предложений о потребности на предстоящий год и предложений по корректировке квоты в них не включать профессии (специальности, должности), на которые планируется привлечение иностранных работников – граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан.