Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Семинар по интернет-маркетингу пройдет во Владивостоке
Интернет-продвижение становится мощным каналом продаж, эффективным инструментом для общения с потребителями и завоевания авторитета на рынке. В ответ на запрос рынка Учебный центр «Успех» представляет новую программу «Интернет-маркетинг для руководителей: с нуля до миллионных оборотов» признанного эксперта в этой области Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
С точки зрения практики - Юрий Чередниченко очень хорошо знает, как работать в Интернете с большими бюджетами (работал как на стороне крупнейшего в России агентства по интернет-маркетингу, так и на стороне клиента - в качестве директора по маркетингу самого большого интернет-магазина велосипедов в России, входящего по оборотам в топ-10 интернет-магазинов Восточной Европы).
С другой стороны, недавно Юрий Чередниченко основал свой бизнес (все клиенты, естественно, привлекаются из Интернета) и теперь отлично знает, как в условиях ограниченного бюджета на интернет-маркетинг быстро и грамотно начать успешный бизнес.
Во Владивостоке семинар проводится впервые, и на него соберутся владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по маркетингу, топ-менеджеры, руководители проектов. Причем семинар специально рассчитан не для «технарей», а для людей, не имеющих навыков программирования. Вопросы семинара будут обсуждаться на конкретных примерах и кейсах. Практические упражнения, выполняемые на ноутбуках, позволят усвоить информацию на 100%.
Новости тематики
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
- FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства
Новости раздела
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось