Семинар по интернет-маркетингу пройдет во Владивостоке

Интернет-продвижение становится мощным каналом продаж, эффективным инструментом для общения с потребителями и завоевания авторитета на рынке. В ответ на запрос рынка Учебный центр «Успех» представляет новую программу «Интернет-маркетинг для руководителей: с нуля до миллионных оборотов» признанного эксперта в этой области Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

С точки зрения практики - Юрий Чередниченко очень хорошо знает, как работать в Интернете с большими бюджетами (работал как на стороне крупнейшего в России агентства по интернет-маркетингу, так и на стороне клиента - в качестве директора по маркетингу самого большого интернет-магазина велосипедов в России, входящего по оборотам в топ-10 интернет-магазинов Восточной Европы).

С другой стороны, недавно Юрий Чередниченко основал свой бизнес (все клиенты, естественно, привлекаются из Интернета) и теперь отлично знает, как в условиях ограниченного бюджета на интернет-маркетинг быстро и грамотно начать успешный бизнес.

Во Владивостоке семинар проводится впервые, и на него соберутся владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по маркетингу, топ-менеджеры, руководители проектов. Причем семинар специально рассчитан не для «технарей», а для людей, не имеющих навыков программирования. Вопросы семинара будут обсуждаться на конкретных примерах и кейсах. Практические упражнения, выполняемые на ноутбуках, позволят усвоить информацию на 100%.