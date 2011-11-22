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Росгосстрах проводит семинары для предпринимателей Приморья
С 21 по 30 ноября во Владивостоке проходят образовательные семинары для субъектов малого предпринимательства, проводят которые специалисты Росгосстраха при поддержке администрации Приморского края.
Семинары для предпринимателей состоятся в актовом зале администрации Владивостока.
В мероприятиях примут участие специалисты Департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС администрации Приморского края, независимые эксперты и сотрудники Росгосстраха.
Тематика семинаров: «Персонал и конкурентоспособность компании: страхование, мотивация, стандарты обслуживания»; «Финансы и персонал - ресурс повышения конкурентоспособности компании»; «Риски, связанные с предпринимательской деятельностью, и способы их минимизации. Страхование среднего и малого бизнеса. Росгосстрах - универсальный партнер»; «Анализ рынка. Разработка бизнес-плана, повышение производительности ресурсов».
Участие для предпринимателей бесплатное.
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