Кресло гендиректора аэропорта Владивосток освободили ставленнику Олега Дерипаски?

Внеплановый уход гендиректора ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» (МАВ) Максима ЧЕТВЕРИКОВА, возглавлявшего компанию с 13 февраля 2009 года, может свидетельствовать о передаче аэропорта в новые руки.

Согласно официальной версии, Максим Четвериков покинул компанию в связи с окончанием трудового контракта. И.о. гендиректора АО «МАВ» назначен Игорь ЛУКИШИН, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству. «Произошедшие в АО кадровые изменения не влияют на производственную деятельность аэропорта», - пояснили в департаменте внешних коммуникаций МАВ.

Досье «ЗР»

Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Крупнейшим частным акционером аэропорта «Владивосток» является ЗАО «Кварц-Инвест» (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО «Дальневосточная страховая компания», 5,908% - ООО «Аэро-Груз».

Стоит отметить, что еще в июле Четвериков заявил «ЗР» о готовности остаться во Владивостоке. «Могу сказать больше: это решение основано на том, что сейчас многое делается на уровне правительства РФ, которое предпринимает колоссальные усилия по привлечению в Приморский край инвестиций. И те инвестиционные предложения, проработка которых на уровне правительства уже проведена, позволили мне получить новые серьезные задачи, которые мне было бы интересно реализовать», - говорил теперь уже экс-гендиректор.

Как говорится, не срослось. Теперь выводить аэропорт на новый уровень будет другой менеджер.

По сведениям «ЗР», интерес к управлению аэропортом Владивосток сохраняет компания «БазЭл Аэро», в ведении которой находятся аэропортовые активы «Базового Элемента» Олега ДЕРИПАСКИ.

Досье «ЗР»

В настоящее время в «БазЭл Аэро» входят аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты обслуживают более 7% общего пассажиропотока и 1,5% общего грузопотока России. С июня 2012 года «БазЭл Аэро» - совместное предприятие «БазЭла», Сбербанка России и Changi Airports International (100%-ное дочернее предприятие сингапурской Changi Airport Group).

В пользу версии с приходом «БазЭл Аэро» говорит озвученная летом информация о том, что Changi совместно с Фондом развития Дальнего Востока уже проводят комплексную экспертизу аэропорта Владивостока.

В конце июня ВЭБ, администрация Приморского края, ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (группа ВЭБа) и CAI заключили меморандум о взаимопонимании, договорившись о реализации проекта развития международного аэропорта Владивостока и приаэропортовой инфраструктуры.

Согласно меморандуму, Фонд развития Дальнего Востока намерен принять активное участие в реализации проекта по развитию аэропорта в крупный транспортный узел. Для подготовки плана комплексного развития аэропорта Владивостока, развития маршрутной сети, эксплуатации и технического обслуживания стороны намерены использовать опыт компании Changi Airports International.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.