Во Владивостоке состоится бизнес-конференция

Более 300 человек со всех уголков Приморского края подтвердили участие в ежегодной конференции предпринимателей Приморья, которая состоится 2 ноября во Владивостоке. Тема – «Конкуренция, эффективность, оптимизация: новые возможности для бизнеса».

По информации департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и строительства объектов саммита АТЭС Приморского края, сфера деятельности участников – самая разная. Это оптовая и розничная торговля, производство продуктов, мебели и строительных металлоконструкций, торговля, пассажирские и грузоперевозки, лесозаготовки, ремонт автотранспорта и др.

Сейчас организаторы активно готовятся к предстоящей ежегодной конференции предпринимателей. При участии фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании совместно с Общественным объединением предпринимателей Приморья и Опорой России активно разрабатывается программа конференции. В качестве почетного гостя конференции приглашен директор департамента развития конкуренции Минэкономразвия России Александр Пироженко.

Предположительно всего в мероприятии примут участие около 600 человек.