www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

В аэропорту Владивостока зарегистрирован миллионный пассажир 2012 года

22 Августа 2012, 13:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. 17 августа 2012 года в ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») зарегистрирован миллионный пассажир. Обладателем «счастливого билета» стала Эльвира Куренкова, вылетавшая рейсом № 1701 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.

- Я думала, это розыгрыш! – сказала Эльвира, принимая цветы и подарки от представителей ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и авиакомпании «Аэрофлот». - Я лечу в отпуск и это событие – прекрасное и неожиданное его начало! Я очень рада!

Новая обладательница почетного титула «Миллионный пассажир» рассказала, что живет и работает во Владивостоке и несколько раз в году совершает полеты по стране и за рубеж. Поэтому один из традиционных подарков аэропорта – сертификат на годовое обслуживание в залах повышенной комфортности – придется ей очень кстати.

- Для нас «Миллионный пассажир» - всегда очень значимое событие, - сказала директор по корпоративному развитию ОАО «МАВ» Ирина Заика. – А сегодня – особенно. Во-первых, это событие происходит в новом терминале, а во-вторых, оно по дате приблизилось к профессиональному празднику работников авиационной отрасли – Дню Воздушного флота России. Всего четыре года назад мы встречали миллионного пассажира в декабре. А достижение миллионного рубежа в августе свидетельствует о динамичном росте пассажиропотока аэропорта.

Авиакомпания "Аэрофлот – российские авиалинии" также вручила юбилейному пассажиру макет самолета А 330 - именно на таком полетела Эльвира, и повысила класс обслуживания: свой полет в качестве миллионного пассажира аэропорта Владивосток она совершит в бизнес-классе.

- Нам очень приятно, что в этом году миллионный пассажир из Владивостока летит именно авиакомпанией "Аэрофлот". Мы поздравляем Эльвиру с этим событием и желаем успехов и покорения новых высот. Также я хочу поздравить нашего партнера - Международный аэропорт Владивосток. Уверена, что рост пассажиропотока в аэропорту будет стремительно расти, тем более что мощности нового терминала это позволяют, - отметила директор филиала ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» во Владивостоке Ирина Лапицкая.

Она сообщила, что Владивосток входит в число перспективных направлений в планах "Аэрофлота" по развитию рынка авиаперевозок.

- Ежегодно наша авиакомпания перевозит сотни тысяч пассажиров в разных направлениях из Владивостока и обратно. Мы готовы и дальше развивать авиаперевозки в Дальневосточном регионе. Думаю, уже совсем скоро в аэропорту Владивостока будут чествовать «миллионных пассажиров» не только раз в году, - добавила она.

Напомним, по итогам работы в 2011 году общий пассажиропоток ОАО «МАВ» составил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В текущем году прогнозируется увеличение этого показателя на 20 процентов.


Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru