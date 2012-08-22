В аэропорту Владивостока зарегистрирован миллионный пассажир 2012 года

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. 17 августа 2012 года в ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») зарегистрирован миллионный пассажир. Обладателем «счастливого билета» стала Эльвира Куренкова, вылетавшая рейсом № 1701 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.

- Я думала, это розыгрыш! – сказала Эльвира, принимая цветы и подарки от представителей ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и авиакомпании «Аэрофлот». - Я лечу в отпуск и это событие – прекрасное и неожиданное его начало! Я очень рада!

Новая обладательница почетного титула «Миллионный пассажир» рассказала, что живет и работает во Владивостоке и несколько раз в году совершает полеты по стране и за рубеж. Поэтому один из традиционных подарков аэропорта – сертификат на годовое обслуживание в залах повышенной комфортности – придется ей очень кстати.

- Для нас «Миллионный пассажир» - всегда очень значимое событие, - сказала директор по корпоративному развитию ОАО «МАВ» Ирина Заика. – А сегодня – особенно. Во-первых, это событие происходит в новом терминале, а во-вторых, оно по дате приблизилось к профессиональному празднику работников авиационной отрасли – Дню Воздушного флота России. Всего четыре года назад мы встречали миллионного пассажира в декабре. А достижение миллионного рубежа в августе свидетельствует о динамичном росте пассажиропотока аэропорта.

Авиакомпания "Аэрофлот – российские авиалинии" также вручила юбилейному пассажиру макет самолета А 330 - именно на таком полетела Эльвира, и повысила класс обслуживания: свой полет в качестве миллионного пассажира аэропорта Владивосток она совершит в бизнес-классе.

- Нам очень приятно, что в этом году миллионный пассажир из Владивостока летит именно авиакомпанией "Аэрофлот". Мы поздравляем Эльвиру с этим событием и желаем успехов и покорения новых высот. Также я хочу поздравить нашего партнера - Международный аэропорт Владивосток. Уверена, что рост пассажиропотока в аэропорту будет стремительно расти, тем более что мощности нового терминала это позволяют, - отметила директор филиала ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» во Владивостоке Ирина Лапицкая.

Она сообщила, что Владивосток входит в число перспективных направлений в планах "Аэрофлота" по развитию рынка авиаперевозок.

- Ежегодно наша авиакомпания перевозит сотни тысяч пассажиров в разных направлениях из Владивостока и обратно. Мы готовы и дальше развивать авиаперевозки в Дальневосточном регионе. Думаю, уже совсем скоро в аэропорту Владивостока будут чествовать «миллионных пассажиров» не только раз в году, - добавила она.

Напомним, по итогам работы в 2011 году общий пассажиропоток ОАО «МАВ» составил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В текущем году прогнозируется увеличение этого показателя на 20 процентов.





