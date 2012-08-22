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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Чубайсе и билете
А что вы сразу зашипели, как вампиры на чеснок? Чубайса, говорите, не к месту помянул? Так как же не помянуть! На прошедшей неделе как-то незаметно прошел юбилей одного из самых скандальных в нашей с вами стране изобретений – приватизационному чеку, или более привычно ваучеру, исполнилось 20 лет.
Как сейчас помню. Получал я свой ваучер в атмосфере почти праздничной. Прямо как на выборах. Еще бы - столько надежд сулила заветная бумажка! Анатолий Чубайс тогда даже неудачно (как выяснилось потом) ляпнул, что за ваучер вскоре можно будет получить аж две «Волги»!
Кто куда задевал свой ваучер, у народа лучше и не спрашивать, потому как нецензурную брань все равно не напечатаешь. Мне повезло больше многих. Хотя я и был в те годы студентом, но уже работал. И не где-нибудь, а в деловой газете «Золотой Рог», небольшой тогда коллектив которой вместе со всеми постигал первые азы рыночной экономики. Повезло мне в том смысле, что я знал о приватизации, ваучерах и чековых аукционах гораздо больше многих. И честно старался делиться информацией с читателями. Но…
К примеру, однажды по работе зашел на участок, где принимали ваучеры на чековые аукционы. Что-то там записывал у стенда с информацией о компании «Востоктрансфлот». К стенду подошли две дамы. «Ой, и куда же нам ваучеры деть?» - застонали потенциальные капиталистки. «В «Востоктрансфлот» и вкладывайте, - подсказываю дамам. – Мощная судоходная компания». Их реакция меня просто убила: «А, мошенник, специально стоишь здесь и агитируешь, чтобы народ свои ваучеры вам в карманы сам запихал!»... И шарахнулись от меня прямиком к дверям чекового инвестиционного фонда «Пасифик-Инвест». Что потом стало с этим ЧИФом, как и со многими другими не мне вам рассказывать. «Востоктрансфлот», конечно, потом тоже умело пустили на дно, зато на пике борьбы за контроль над компанией акции, купленные на чековых аукционах, можно было продать за очень неслабые деньги.
Впрочем, с высоты 20 лет, прошедших после попытки сделать нашему народу прививку частной собственности, сдается мне, что не важно, какие бы методы ни придумывали идеологи приватизации, будь они хоть трижды святыми, в итоге все кончилось примерно так же. Во-первых, акции компаний, распроданные за чеки ли, деньги ли или розданные просто так, все равно оказались бы сосредоточены в руках узкого круга лиц - такова суть капитализма, в который мы с вами окунулись после разочарования в сказках социализма. Во-вторых, приятно, конечно, слушать сладостные речи о сакральной сущности «нашего человека», но жизнь все ставит на свои места - никакие мы не особенные. Хитрых, ушлых, ловких, изворотливых, а то и готовых приступить закон людей у нас ничуть не меньше, чем у других народов. Я к тому, что простачков, вдруг ставших обладателями акций, было кому брать в оборот. В-третьих, вы уж меня простите, но когда нашего человека тыщу лет «дрессировали» подчиняться и верить князьям, царям, генсекам, а ныне президентам, то сколько лет нужно, чтобы люди стали надеяться на себя, думать и принимать самостоятельные решения? Все это привело к тому, что получив ваучеры на руки, многие, дезорганизованные отсутствием команд «сверху», попросту продали свои ваучеры в лучшем случае за треть от номинала.
Хуже того, Чубайс, который вроде как всех обманул, ограбил и высосал кровь у трудового человека, давно уже не мелькает на властном небосклоне, а многие продолжают поступать точно также, как в далекие 90-е. Почитайте итоги круглого стола, посвященного пенсионному страхованию. Россиян фактически насильно заставили начать откладывать средства на свою старость, оставив им возможность выбирать управляющую компанию. И что? 80 % людей и на десятом году пенсионной реформы все еще плевать на нее хотели, очевидно, надеясь, что власти дадут им-таки подачку в виде символической пенсии. Деньги миллионов «молчунов», которым сейчас не больше 45 лет, сгорают в горниле инфляции, а никто и в ус не дует.
Что касается моего ваучера, то я его оставил на память, как значимый документ эпохи. Взамен я себе купил чек с рук на Торговой улице, ныне Арбате. На аукционе я получил за ваучер акции одной судоходной компании. Спустя примерно пятнадцать лет эти ценные бумаги были мною проданы за 32 тыс. руб. Сейчас я за эти деньги, если ориентироваться на популярный автомобильный портал, мог бы купить во Владивостоке только один автомобиль «Волга»: либо 1979 года выпуска за 25 тыс. руб; либо 1983-го – за 25 же тыс. руб.; либо 1984-го – за 30 тыс.
Все-таки обманул, рыжая бестия…
Андрей Пушкарев, «Золотой Рог».
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