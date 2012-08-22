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Девушки легкого поведения исчезнут из Владивостока на время саммита
До начала саммита АТЭС во Владивостоке осталось несколько дней, работы по подготовке объектов региона к приему участников в самом разгаре, сообщает BFM.ru. Ожидается, что в дни проведения саммита Владивосток посетят свыше 10 тыс. человек, два десятка делегаций стран АТР. 7 сентября ожидается выступление на пленарном заседании президента Владимира ПУТИНА.
Почти половину участников саммита организаторы разместят в 11 корпусах общежитий гостиничного типа Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Дополнительно оборудуются 500-600 номеров. В последнее время в день на остров приходит по 10-50 контейнеров с оборудованием для саммита, рассказал глава отдела технического надзора и эксплуатации кампуса на острове Русском Олег ЕЖОВ.
«Привезено достаточно много, вплоть до постельного белья, полотенец и принадлежностей. Чтобы обеспечить 4-5-звездочный стандарт обслуживания, белье должно быть такое определенного качества. В каждом номере ставят телевизоры, дополнительное антенно-кабельное оборудование. Частично везется из Москвы (гостиничное оборудование), частично из-за границы, частично здесь закупается. Это все остается по решению оргкомитета (в общежитии)», - рассказал он BFM.ru.
Очевидно, что стоимость проживания в обычной комнате общежития и «усовершенствованном» номере разная. Так, на сайте саммита приводится информация о стоимости размещения в седьмом корпусе ДВФУ: цена за одну ночь одноместного размещения в стандартном номере составляет $767 (25,3 тыс. рублей по установленному курсу в 33 рубля) и $1,3 тыс. (42,9 тысячи) в номере люкс. Минимальный срок бронирования - три ночи. Таким образом, проживание во Владивостоке в дни проведения саммита обойдется участнику минимум в 76 тыс. рублей. В 11 корпусах ДВФУ в общей сложности смогут разместиться около 5,5 тысячи человек.
К приему гостей саммита готова также плавучая гостиница - теплоход «Георг Отс». Для приведения теплохода в порядок и подготовки к размещению гостей саммита из бюджета Приморского края было потрачено 60 млн рублей. Еще 140 млн рублей будет потрачено на содержание теплохода во время проведения саммита.
Участники делового консультационного совета саммита могут поселиться на круизном лайнере «Легенда морей», который будет пришвартован у морского вокзала Владивостока. Расстояние между лайнером и ДВФУ, где будут проходить мероприятия основной деловой программы саммита, - около 10 км. Между лайнером и ДВФУ будут курсировать шаттлы, обещают организаторы.
В ближайшие дни во Владивосток прибудут 200 автомобилей Mercedes-Benz, рассказал Ежов. Их везут по железной дороге. «У нас есть задание здесь их разместить, обеспечить им парковки, стоянки, питание водителей. После окончания саммита их увезут обратно», - уточнил собеседник.
Участники саммита смогут арендовать автомобиль с водителем: авто класса «люкс» (Crysler, Mercedes, BMW) обойдется в 4 480 - 5760 руб. в час и в 35 840 и 46 080 руб. за восемь часов. Также доступна аренда авто бизнес-класса и класса «комфорт», а также внедорожников классов «люкс», «бизнес» и «комфорт».
К июню 2012 года объемы финансирования подготовки к саммиту выросли в 4,6 раза по сравнению с заложенными в 2008 году и составили 679,3 млрд рублей, сообщила в июле этого года Счетная палата.
С мая местная полиция ведет борьбу за моральный облик Владивостока - чтобы во время проведения саммита в городе не было проституток, криминальных и экстремистских элементов. «Обещаю: на дорогах вы не увидите девушек легкого поведения», - заявлял в мае замначальника УВД по Владивостоку Сергей ГУСЕВ.
Участковые уже ходили по домам для выявления подозрительных лиц, им помогали местные бабушки, «которые все про всех знают». Кроме того, в городе проверялись зарегистрированные пользователи оружия.
В дни проведения саммита в акваториях порта Владивостока и Амурского и Уссурийского заливов запрещено передвижение и стоянка судов, за исключением судов, привлеченных для саммита.
«Золотой Рог».
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