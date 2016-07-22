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Общественные организации получат субсидии от мэрии Владивостока

22 Июля 2016, 13:07 | Владивосток

Некоммерческие общественные организации Владивостока продолжают получать субсидии от администрации Владивостока. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе мэрии, за счет этих средств организации компенсируют затраты по коммунальным услугам, обслуживанию систем пожарных сигнализаций, установке приборов учета, арендной плате за помещения, эксплуатации и содержанию автомобилей, оборудованных для перевозки людей на колясках, и другим.

«Уже пятый год общественные некоммерческие организации получают субсидии от городской администрации, - говорит Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке администрации Владивостока. - Субсидии являются значимой поддержкой для общественных организаций нашего города. В этом году организации получили субсидий уже более чем на 1,5 миллиона рублей».

Напомним, что в этом году получателями субсидий являются 23 общественные организации. В их число вошли - общество инвалидов Первореченского, Первомайского, Фрунзенского, Ленинского, Советского районов, автономная некоммерческая организация развития детей «Планета знаний», городская общественная организация инвалидов «Владивосток», центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», Союз садоводов, общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег», Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства, общественная организация инвалидов войны в Афганистане, общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», «Благое дело», общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Фрунзенского района, общество глухих, «Спортивный Владос», татаро-башкирская общественная организация «Туган ил», общество слепых, центр дополнительного образования детей «Чайка», автономная некоммерческая организация развития детей «Академия маленьких эрудитов», благотворительный фонд «Дети Приморья».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: субсидии 



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